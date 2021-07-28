NEVÜ Rektörü Aktekin, BEÜ Rektörü Elmastaş'ı ziyaret etti
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NEVÜ Rektörü Aktekin, BEÜ Rektörü Elmastaş'ı ziyaret etti

NEVÜ Rektörü Aktekin, BEÜ Rektörü Elmastaş'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Okur - Haberler | Güncel

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş'ı ziyaret etti.

Ziyarette, bölge için büyük öneme sahip olan pomza ve perlit madenleriyle ilgili yapılacak bilimsel çalışmalarda işbirliği konusu görüşüldü.

Prof. Dr. Elmastaş, Bitlis'in pomza ve perlit madeni rezervinde oldukça zengin bir kent olduğunu söyledi.

Pomza ve perlitin kıymetli ürünlere dönüştürülebilecek madenler olduğunu ifade eden Elmastaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bitlis'teki bu önemli maden rezervini ve kullanım alanlarını ulusal ve uluslararası çalıştaylarla ele alarak ilin ve ülke ekonomisinin kalkınmasında dinamik bir rol alacağız. Bunun için yapacağımız bilimsel çalışmalarda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile işbirliği yapma konusunda fikir birliğine vardık. Değerli Rektörümüz Prof. Dr. Semih Aktekin'e ziyaretlerinden dolayı ve bu işbirliği için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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