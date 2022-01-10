Nevşehir Valisi Becel: "Gazetecilik, iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir"

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınladı.

10 Ocak 1961 tarihinde 212 sayılı kanun ile yürürlüğe girerek, basın mesleği icrasında emek veren basın mensuplarının haklarını düzenleyen ve 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kabul edilen özel günü hep birlikte kutlamaktan gurur duyduğunu ifade eden Vali Becel "Gazetecilik; toplumun gereksinim duyduğu haberleri üreten, tanık olduğu olayları ilkeli yayıncılık anlayışının bir gereği olarak, doğru, tarafsız ve kişilik haklarına saygı göstererek aktaran, içinde bulunduğumuz iletişim çağının en önemli mesleklerinden biridir. Ayrıca, tarafsız ve evrensel normlara uygun ilkeler çerçevesinde yayıncılık yaparak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, halkımızın talep ve beklentilerini yansıtarak da kamusal bir görevi yerine getirmektedirler. Mesleğin yıpratıcı ve zor şartlarının yanı sıra hem koronavirüs salgınıyla mücadele edip hem de mücadelemize katkı sağlayan gazetecilerimiz, ülkemizin ve Nevşehir'imizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, ilgili yerlere ve kamuoyuna aktararak, toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin, adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin bu görevi yerine getirmede gösterdikleri fedakarlık ve gayretlerini takdirle karşılarken, tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

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