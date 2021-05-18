Nevşehir Valisi Becel'den rehavet uyarısı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinin ardından vatandaşlara rehavete kapılmamaları uyarısında bulundu.

Vali Becel, katıldığı bir programda gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 günlük fedakarlığın ardından kontrollü normalleşme dönemine girildiğini hatırlatarak, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını istedi.

"Tam kapanma" sürecinde vaka sayılarında düşüş görüldüğünü ancak arzu ettikleri rakamlara ulaşamadıklarını belirten Becel, meslek gruplarına göre vaka dağılım istatistiğini günlük değerlendirdiklerini aktardı.

Kentteki işletmelerin tam kapasite açılması ve hayatın daha da normalleşmesi için tedbirlere uyulması gerektiğini vurgulayan Becel, şunları kaydetti:

"Maalesef ev hanımlarımız açık ara birinci sırada. Yani şöyle bir şey getiriyor insanın aklına. Evlerde ziyaretlerin daha devam ettiğini, ev içi bulaşın yoğunlaştığını gösteriyor bize. Özellikle ev hanımlarımıza, emeklilerimize çok daha fazla dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ben kadınların isterse her şeyi yapabileceklerine de inanıyorum ama virüs sadece dışarıdaymış, içeride virüs yokmuş gibi bazen rehavete kapılıyorlar. Ziyaretlerde maskeleri de çıkartıyorlar belli ki. Bu ziyaretleri bir süre daha erteleyelim lütfen."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü