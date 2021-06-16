Nevşehir Ülke Tv ve Beyaz Tv'de Tanıtılacak

Nevşehir Ülke Tv ve Beyaz Tv'de Tanıtılacak Ülke TV ekranlarında yayınlanan 'Mehmet Ercan İla Yol Hikayesi' ve Beyaz TV'de yayınlanan "Belma Belen'le Geziyoruz" adlı programlarda Nevşehir ve Kapadokya bölgesi tanıtılacak.

Nevşehir Ülke Tv ve Beyaz Tv'de Tanıtılacak

Ülke TV ekranlarında yayınlanan 'Mehmet Ercan İla Yol Hikayesi' ve Beyaz TV'de yayınlanan "Belma Belen'le Geziyoruz" adlı programlarda Nevşehir ve Kapadokya bölgesi tanıtılacak.

Her hafta pazar günleri Ülke TV ekranlarında beğeni ile izlenen 'Mehmet Ercan İla Yol Hikayesi' Nevşehir'e konuk oldu.

Sevilen sanatçı Mehmet Ercan'ın sunumu ile her hafta Türkiye'nin birbirinden güzel kültür ve turizm şehirlerinin tanıtıldığı ve Anadolu'dan insan öykülerine yer verildiği programın çekimleri Nevşehir il merkezinin yanı sıra Ürgüp, Uçhisar, Avanos, Göreme, Ortahisar ve Çavuşin'de gerçekleştirildi.

Temmuz ayı içerisinde 3 bölüm halinde yayınlanması planlanan programın ilk bölümünde Nevşehir'de bulunan ve dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezi olarak kabul edilen Kayaşehir tanıtılacak.

Nevşehir Kalesi altındaki tarihi Kayaşehir'de program sunucu Mehmet Ercan'a hem Nevşehir hem de Kapadokya bölgesi hakkında bilgiler veren Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, program izleyicilerini 6. Yüzyıl'dan günümüze sürekli yaşam izlerinin bulunduğu Kayaşehir'i gezmeye davet etti.

Kapadokya bölgesinin en önemli ziyaret noktalarından biri olmaya aday Kayaşehir'de bulunan kaya oyma yaşam odaları, tüneller, kilise ve bezirhaneleri yerli ve yabancı turistlerin hayranlıkla gezdiklerini kaydeden Savran, programda ayrıca Nevşehir ve Kapadokya bölgesinin turizm hedeflerinden bahsetti.

'BELMA BELEN İLE NEVŞEHİR'İN YÖRESEL YEMEKLERİ BEYAZ TV'DE'

Nevşehir'i ve Kapadokya bölgesini ekranlarına taşıyacak olan bir diğer televizyon kanalı ise Beyaz TV olacak.

Beyaz TV'de hafta içi her gün ekranlara gelen ve Belma Belen'in kendine özgü keyifli sunumuyla Türkiye'nin tarihi, doğası, yöresel lezzetleri ve farklı kültürlerinin tanıtıldığı "Belma Belen'le Geziyoruz" adlı programın Nevşehir çekimleri de tamamlandı.

Önümüzdeki günlerde ekranlara gelecek olan programda Tandırda Kuru Fasulye ve Testi Kebabı gibi Nevşehir'in yöresel lezzetleri izleyicilere tanıtılacak.

Nevşehir'in başta Kayaşehir olmak üzere tarihi ve turistik merkezlerinin de gösterileceği program da ayrıca Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın açıklamalarına da yer verilecek.

Kaynak: Habermetre