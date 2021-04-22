Nevşehir'in çocuk Valisi: "Maske, mesafe, temizlik kuralına uyunuz"
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Nevşehir'in çocuk Valisi: "Maske, mesafe, temizlik kuralına uyunuz"

Nevşehir'in çocuk Valisi: 'Maske, mesafe, temizlik kuralına uyunuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İrem Yıldırım oturdu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'in koltuğuna 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Nevşehir Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İrem Yıldırım oturdu.

Vali Becel, 23 Nisan dolayısıyla Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdür Yardımcısı Durmuş Bozbel ve 4. sınıf öğrencisi İrem Yıldırım'ı makamında kabul etti.

23 Nisan Valisi İrem Yıldırım, Vali Becel'e çiçek takdim ederek koltuğa oturdu.

Yıldırım öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümünde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Vali İnci Sezer Becel'i ziyaret etmekten dolayı son derece mutlu olduğu ifade etti.

23 Nisan Valisi İrem Yıldırım konuşmasında, "Tüm dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayrama sahip olduğumuz için bizler çok şanslıyız. Ülkemdeki ve dünyadaki tüm çocuklar için barış ve kardeşlik içinde, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve sevdikleriyle birlikte geçirebilecekleri güzel günler diliyorum. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bizlere bu günü armağan ettiği için de Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bu günün küçükleri yarının büyükleri olarak siz değerli büyüklerimizden devralacağımız bayrağımızı ve kutsal değerlerimizi daha ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Zira muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, içerisinde bulunduğumuz salgın döneminde bütün Nevşehirlilerden bir de isteği olduğunu belirterek, "Sevgili Nevşehirliler biz çocukların bayramlarını daha mutlu, coşkulu ve yüz yüze bir şekilde kutlayabilmesi için lütfen Maske-Mesafe ve Temizlik kurallarına uyunuz. Uymayanları uyarınız" dedi.

Vali İnci Sezer Becel ise temsili Vali İrem Yıldırım'a çok muhteşem olduğunu söyleyerek, konuşmanın hepsini ezbere yapabilmek çok özel bir güç. Çok yeteneklisin, çok güzel konuştun tebrik ediyorum seni" dedi.

Temsili Vali Yıldırım, Vali İnci Sezer Becel'in nasıl bir Nevşehir hayal ediyorsun sorusuna ise, eğitim seferberliğinin artırılmasını ve Anadolu'nun beşiği olan Nevşehir'in dünyaya daha çok tanıtılmasını gerektiğini ifade ederek cevap verdi.

Program sonunda Vali İnci Sezer Becel tüm Nevşehirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak temsili Vali İrem Yıldırım'a teşekkür etti ve hediye verdi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'in çocuk Valisi: 'Maske, mesafe, temizlik kuralına uyunuz'
Nevşehir'in çocuk Valisi: 'Maske, mesafe, temizlik kuralına uyunuz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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