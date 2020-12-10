Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı
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Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı

10.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:08
Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladı.

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir'e önümüzdeki günlerde karla karışık yağmur yağışı beklentisinin açıklanmasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele çalışmalarını tamamladı. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç açıklamasında, "İl Özel İdaremizin karla mücadele ekiplerimiz kış mevsimi dolayısıyla tüm hazırlıklarını tamamladı" dedi. - NEVŞEHİR

Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kış hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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