Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti NEVÜ'yi ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti NEVÜ'yi ziyaret etti

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti NEVÜ'yi ziyaret etti

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık, beraberindeki heyet ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Saltık, beraberindeki heyet ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Saltık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi ekip sorumlusu Abdullah Çiftçi ve diğer ekip üyeleri ile Aktekin'i makamında ziyaret etti.

Merkezin çalışmaları hakkında Aktekin'e bilgi veren Saltık, üniversite ile ortak yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüşlerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür eden Aktekin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birçok alanda ortak proje ve çalışma yürüttüklerini, eğitim, seminer, konferans ve diğer alanlarda her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı

Kendisi küçük, yüreği kocaman! Şampiyonluğu kaybetme pahasına Türk bayrağını yerden kaldırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Mustafa Keser Ebru Şallı Şafak Sezer
Spor Mario Balotelli Muslera Fatih Terim Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik Mehmet Fatih Amelia Hamlin Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü heyeti NEVÜ'yi ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 14:09:05. #1.12#