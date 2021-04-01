Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimde mevcut başkan Gürbüz Dinç yeniden İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi.

İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Dinç yayınladığı mesajda; "İl Genel Meclis Başkanlığına tekrar seçilmemden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye, Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, İl Başkanımız Ali Kemikkıran ve AK Parti Teşkilatına ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim Hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin inşallah" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Ömer Çelik Cahit Özkan Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Merve Dizdar Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 14:09:52. #1.15#
title