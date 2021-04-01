Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı.

Nevşehir İl Genel Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimde mevcut başkan Gürbüz Dinç yeniden İl Genel Meclis Başkanlığına seçildi.

İl Genel Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Dinç yayınladığı mesajda; "İl Genel Meclis Başkanlığına tekrar seçilmemden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki'ye, Nevşehir Milletvekillerimiz Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe'ye, İl Başkanımız Ali Kemikkıran ve AK Parti Teşkilatına ve İl Genel Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim Hayırlı hizmetler yapabilmeyi nasip etsin inşallah" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı