Nevşehir'den Kısa Kısa

Nevşehirspor Gençlik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Salih Dirikoç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'ı makamında ziyaret etti.



Görüşmede, takımın yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Dirikoç, yeni sezonda, Nevşehirspor'un taraftarın desteği ile Bölgesel Amatör Lig'den 3. lige yükselmesi için çaba gösterildiğini kaydetti.



Ziyaretten dolayı heyete teşekkür eden Parmaksız ise yöneticilere başarı dileğinde bulundu.



Kur'an Kursu öğrencileri Müftü Öztürk'ü ziyaret etti



Göreme beldesinde, yaz dönemi eğitimlerine katılan Kur'an Kursu öğrencileri İl Müftülüğünü ziyaret etti.



İl Müftüsü Yakup Öztürk ile görüşen öğrenciler, Nevşehir'de yapımı devam eden Külliye Cami için harçlıklarından ayırdıkları parayı bağışladı.



İl Müftüsü Öztürk, öğrencilerin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Öztürk, "Bu güzel davranışınız, harçlıklarınızı camiye bağışlamanız beni çok etkiledi, dilerim Allah da sizlere daha çok versin, bol bol sevap ihsan eylesin, yolunuz bahtınız açık olsun." dedi.



Öğrenciler, ziyaret sonunda Müftü Öztürk ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Derinkuyu'da yaz spor okulları açıldı



Derinkuyu ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğünce organize edilen yaz spor okulları açıldı.



Çeşitli yaş gruplarından bin 100 öğrenicinin farklı branşlarda eğitim alacağı kurs eylül ayına kadar devam edecek.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Barış Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Derinkuyu'da futbol, voleybol, masa tenisi, hentbol ve judo spor dallarında altı beden eğitimi öğretmeni eğitime başladı. Spor antrenmanları okullar açılana kadar devam edecek. Spora ilgi duyan öğrencilerimizin yaz tatilini keyifli etkinliklerle geçirmesi için gayret göstereceğiz." diye konuştu.