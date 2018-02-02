Nevşehir'den Kilisli annelere patates

NEVŞEHİR'in merkez ilçeye bağlı Kavak Beldesi Belediye Başkanı Celal Yiğit, köy halkından topladığı 25 ton patatesi Kilis'e gönderdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için toplanan patates kamyon ile Kilise gönderildi.

Ak Partili Belediye Başkanı Celal Yiğit'in öncülüğünde vatandaşlardan toplanan patates Cuma namazından sonra dualarla Kilise gönderildi.

Kamyonunun önüne asılan yazıda ise Afrin harekatında Mehmetçiklerimize sevgi elini uzatan Kilisli annelere Nevşehir kavak kasabası belediyesinden deste pankartı ile yola çıktı.

Köy meydanında Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Beledeye Başkanı Celal Yiğit? Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve ekibine oradaki Askerimize destek veren kardeşlerimize, bacılarımıza annelerimize elimizde ne imkanlar var ise maddi manevi katkı sağlamaya hazırız. Ordada savaşmaya hazırız, biz Türk milletiyiz, Allahlın inayetiyle hiçbir yerden hiç bireyden kaçmayız. Burda birlik, beraberlik içerisinde nasıl omuz, omuza mücadele etmişsek yine cephe dede,sınır dada ülke içinde ülke dışında nerde arzu ederlerse her yerde her zaman varız ve hazırız. Kasabamızda gıda noktasında patates noktasında katkı veren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir nebzede olsa çorba tuzumuz olsun istedik katkılardan dolayıda herkese teşekkür ederim 'dedi.