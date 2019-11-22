Nevşehir'deki Kıbrıs gazilerine madalya verildi

22.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:04

Nevşehir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye madalya verildi.



Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler Ahmet Şahin, Mustafa Gök ve Hüseyin Yavuklu'yu evlerinde ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan madalyaları takdim etti.



Vali Aktaş'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener de eşlik etti.

Kaynak: AA