Nevşehir'deki Kıbrıs gazilerine madalya verildi
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Nevşehir'deki Kıbrıs gazilerine madalya verildi

Nevşehir'de, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye madalya verildi.

22.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:04
Nevşehir'deki Kıbrıs gazilerine madalya verildi

'de, Barış Harekatı'na katılan 3 gaziye madalya verildi.


Nevşehir Valisi , Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gaziler Ahmet Şahin, Mustafa Gök ve Hüseyin Yavuklu'yu evlerinde ziyaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından hazırlanan madalyaları takdim etti.


Vali Aktaş'a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener de eşlik etti.

Kaynak: AA
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