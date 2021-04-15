Nevşehir'de yılın ilk 3 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yüzde 21 azaldı
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Nevşehir'de yılın ilk 3 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yüzde 21 azaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de yılın ilk 3 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yüzde 21 azaldı

Nevşehir'de yılın ilk üç ayından meydana gelen trafik kazaları 2020 yılının ilk üç ayına göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalış yaşandı.

Nevşehir'de yılın ilk üç ayından meydana gelen trafik kazaları 2020 yılının ilk üç ayına göre ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalış yaşandı.

Nevşehir Valiliği sosyal medya hesaplarından 2021 yılının ilk üç ayında meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları ve yaralı sayılarının istatistiklerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 2020 yılının ilk 3 ayında 167 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken bu yılın ilk 3 ayında ise 131 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. 2021 yılının ilk 3 ayından ise ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında yüzde 21 azalmanın yaşandığı belirtildi.

2020 yılının ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazalarında 316 kişi yaralanırken bu yılın ilk 3 ayında 204 kişi yaralanmasının ardından yaralanma sayısında da yüzde 35 azalış meydana geldi.

Nevşehir il genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yılın ilk 3 ayında 115 bin 382 araç kontrol edilirken 21 bin 758 araca cezai işlem uygulandığı belirtilirken 600 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de yılın ilk 3 ayında ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yüzde 21 azaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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