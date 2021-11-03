Nevşehir'de yakalama kararı bulunan şüphelinin evinden "cephanelik" çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nevşehir'de yakalama kararı bulunan şüphelinin evinden "cephanelik" çıktı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Nevşehir'de yakalama kararı bulunan şüphelinin evinden

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde "cinsel saldırı" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin ikametinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, fünye, çok sayıda ruhsatsız silah, şarjör, kesici alet ve mühimmat bulundu.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde "cinsel saldırı" iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin ikametinde, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, fünye, çok sayıda ruhsatsız silah, şarjör, kesici alet ve mühimmat bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Y.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Polisin evde yaptığı aramada, patlayıcı yapımında kullanılan 570 gram kimyasal madde, 6 fünye, yaklaşık 10 metre fünye fitili, 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 25 tabanca şarjörü, av bıçağı, fişek basma makinesi, çok sayıda fişek, üzerine vidaların çakılı olduğu sopa, 185 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Y, "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet etmek", "cinsel saldırı" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından tutuklandı.

Nevşehir'de yakalama kararı bulunan şüphelinin evinden cephanelik çıktı

AA / Behçet Alkan - Son Dakika Haberleri
Roketsan paylaştı: 'ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende'

Roketsan paylaştı: "ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile Vatan Sınırlarımız Güvende"

 Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor

Tokat'ta bir haftadır haber alınamayan polis memuru aranıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title