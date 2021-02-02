Nevşehir'de telef olan 10 köpeğin zehirlendiği belirlendi

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde, ayakları bağlı ve telef olmuş halde bulunan 10 köpeğin zehirlendiği bildirildi.

Ürgüp Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Sofular köyünde, köpeklerin ayakları bağlı ve telef olmuş vaziyette bulunduğu alanın İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince incelendiği belirtildi.

Bir köpeğe otopsi yapılarak alınan numunelerin Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Otopsi sonucunda köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılmıştır. Köpekler, insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için kepçe ile derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür. Köpeklerin kim veya kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edilmesi amacıyla Ürgüp Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla başlatılan soruşturma devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan