Nevşehir'de "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
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Nevşehir'de "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi

Nevşehir'de 'Tarla Günü' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde yerli buğdayın hasadı yapıldı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde düzenlenen "Tarla Günü" etkinliğinde yerli buğdayın hasadı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir tohumculuk firmasında geliştirilen yerli buğday tohumunun ekili olduğu alanda hasat yapıldı.

Etkinliğe katılan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, "Bölgede alternatif ürünlerin geliştirilmesi noktasında rehber olma durumundayız ve onlara yol göstermek durumundayız. Bu nedenle iş birliğine ihtiyaç olan her alanda çiftçilerimizle birlikte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ürünümüz, hasadımız bereketli olsun. Bütün çiftçilerimizin verdikleri emeği karşılığını almalarını diliyorum." dedi.

Vali Becel, biçerdövere binerek kısa bir süre direksiyona geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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