Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Onurkal (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Onurkal, hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ayşegül Onurkal, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan astım rahatsızlığı da bulunan Onurkal, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 2 çocuk annesi Onurkal, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Onurkal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Onurkal için görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Şal, sağlık çalışanları, eşi Bülent Onurkal ve yakınları katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ünlübay, "Bu gerçekten çok üzücü bir olay; ama tabii bunlar bizim çalışma azmimizi, gücümüzü hiçbir zaman yıldırmayacak. Elimizden gelen güçle koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden hemşiremize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. İnşallah bu son olur. Bir daha da gelmez. Biliyorsunuz aşı çalışmaları da başladı. Bu son olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Hemşire Ayşegül Onurkal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Nar Beldesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER