Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören

16.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 16.01.2021 13:29
Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören

Son dakika gündem haberi: NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Onurkal (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Ayşegül Onurkal (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Onurkal, hastane bahçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Ayşegül Onurkal, yaklaşık 1 ay önce yüksek ateş ve kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan astım rahatsızlığı  da bulunan Onurkal, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 2 çocuk annesi Onurkal, Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaklaşık 10 gün yoğun bakım servisinde tedavi gören Onurkal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Onurkal için görev yaptığı Nevşehir Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Rahim Ünlübay, Nevşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yücel Şal, sağlık çalışanları, eşi Bülent Onurkal ve yakınları katıldı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Ünlübay, "Bu gerçekten çok üzücü bir olay; ama tabii bunlar bizim çalışma azmimizi, gücümüzü hiçbir zaman yıldırmayacak. Elimizden gelen güçle koronavirüsle mücadeleye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden hemşiremize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. İnşallah bu son olur. Bir daha da gelmez. Biliyorsunuz aşı çalışmaları da başladı. Bu son olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

Hemşire Ayşegül Onurkal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Nar Beldesi'nde toprağa verildi.

Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören
Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören
Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören
Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören
Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören
Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KORKMAZER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç İsmail Kartal Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Nevşehir'de koronavirüsten ölen hemşire için tören - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 13:29:48. #1.15#
title