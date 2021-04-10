İki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
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İki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı

Anadolu Ajansı / Dilaver Can - Haberler | Güncel

Nevşehir'de iki tırın karıştığı kazada, bir sürücü yaralandı.

Nevşehir'de iki tırın karıştığı kazada, bir sürücü yaralandı.

Nevşehir'den Aksaray'a seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 38 BP 679 plakalı tır, çevre yolunda önündeki 50 AA 7188 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, 38 BP 679 plakalı tırın sürücüsü aracın kabinine sıkıştı.

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların yol kenarına çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

İki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
İki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
İki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı
İki tırın çarpıştığı kazada kabine sıkışan sürücü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilaver Can

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