Nevşehir'de haklarında arama kararı bulunan 3 kişi tutuklandı

13.11.2019 10:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:38

Nevşehir'de, haklarında arama kararı bulunan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu, hakkında "silahla tehdit ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B. ile "hakaret" suçundan hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.U'yu kent merkezindeki adreslerinde, "hakaret" suçundan hakkında arama kararı bulunan E.Y'yi ise Kozaklı ilçesi girişindeki trafik uygulama noktasında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA