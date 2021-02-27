Sevgilisini kaldıkları otel odasında boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü

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Nevşehir'de akşam saatlerinde bir otel odasında birlikte kaldığı sevgilisi ile tartışan başlayan Halis Onur Demirtaş, olayın büyümesi üzerine genç kadını boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

Nevşehir il merkezinde bir otelde konaklayan Halis Onur Demirtaş ve sevgilisi Pınar Can arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Demirtaş, genç kızı boğazından ve başından bıçaklayarak öldürdü.

Halis Onur Demirtaş

EŞİ DE İKİ AY ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞ

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirtaş olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Pınar Can'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cinayete kurban giden Pınar Can'ın eşinin ise yaklaşık 2 ay önce öldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN