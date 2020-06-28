Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyor
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Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyor

Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyorNEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen koruma altında karadut ağacı, halen meyve vermeyi sürdürüyor.

28.06.2020 18:30 | Son Güncelleme: 28.06.2020 18:40

Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyor

NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde yaklaşık 1000 yıllık olduğu değerlendirilen koruma altında karadut ağacı, halen meyve vermeyi sürdürüyor.

Gülşehir'e yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşilöz köyünün Kale mevkiinde bulunan dut ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek koruma altına alınan ve bin yıllık olduğu değerlendirilen ağaç, dut veriyor. Kente gelen ziyaretçilerin uğrak adresi olan köyde, vatandaşlar dut ağacı gözü gibi bakıyor.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Kara, Kapadokya bölgesinin, doğal yapısı, kültürel ve tarihsel zenginliklerinin yanı sıra biyolojik çeşitlilik açısından da dikkatleri çeken bir merkez olduğunu söyledi. Karadut olarak bilinen bu ağacın gövde çevresinin 4 metre, boyunun 10 metre ve taç genişliğinin 16.5 metre olarak belirlendiğini belirten Kara, bu özelliklerinden yola çıkılarak bu ağacın anıt ağaç olduğunu ifade etti. Kapadokya bölgesinde buna benzer anıt ağaçların bulunabileceğini söyleyen Kara, bu kapsamda araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Muhtar Yusuf Çataltepe'de, köyün doğal zenginliğine ciddi katkı sunan karadut ağacını görmek için her yıl yurdun değişik yörelerinden çok sayıda kişinin gelmesine rağmen ulaşım ve çevre düzenlenmesi konusunda sorunlar yaşandığına dikkat çekti. Çataltepe, karadut ağacının geçen yıllarda Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da anıt ağaç statüsü içerisinde tescillenerek koruma altına alındığını kaydetti.

Nevşehir'de bin yıllık dut ağacı meyve veriyor

Kaynak: DHA

Manşet

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