Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı - Haberler
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Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı

Nevşehir'de bakır kablo çalan 3 zanlı, polis ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

KOZAKLI, NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bakır kablo çalan 3 zanlı, polis ekiplerince Kayseri'de yakalandı.

Kozaklı ilçesindeki inşaattan bakır kablo çalan E.D. (26), K.Y. (42) ve T.B'nin (38) bulunduğu otomobil, Kayseri Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, keski aletleri, bir telsiz ve yüklü miktarda bakır kablo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kozaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı

Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı

Nevşehir'de bakır kablo çalan şüpheliler Kayseri'de yakalandı

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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