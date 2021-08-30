Nevşehir'de ay yıldız desenli yerli üretim sıcak hava balonu tanıtıldı
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Nevşehir'de ay yıldız desenli yerli üretim sıcak hava balonu tanıtıldı

Nevşehir'de ay yıldız desenli yerli üretim sıcak hava balonu tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli sıcak hava balonu üreten firma tarafından hazırlanan ay yıldız desenli balonun tanıtımı yapıldı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli sıcak hava balonu üreten firma tarafından hazırlanan ay yıldız desenli balonun tanıtımı yapıldı.

Uluslararası 2. Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali kapsamında, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla üretilen balon, sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesindeki festival alanına getirildi.

Ekiplerce yapılan hazırlıkların ardından balon şişirilerek peribacaları arasında sergilendi.

Hazırlıklar sırasında ekipten birinin balonun bayrak tasarımlı kubbe kumaşını öpmesi dikkati çekti.

Ellerindeki Türk bayrakları ile alana gelenler, dev Türk bayrağı görünümündeki balonun çevresinde fotoğraf çektirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Prof. Dr. Kemal Yüksek, AA muhabirine, Türk sivil havacılığının sıcak hava balon operasyonlarında yaşanan gelişmelerin gurur verici olduğunu belirtti.

Yerli üretimlerin de hayata geçmesiyle bu alanda sergilenen başarının katlanarak arttığını kaydeden Yüksek, "Türkiye'nin bu anlamdaki liderliği artık yerine oturmuş durumda. Edindiğimiz kazanımlar ve deneyimler, üretim ve organizasyon olarak diğer ülkelere de örnek olmaya başladı. Yakın zamanda Kuzey Makedonya'dan organizasyon ve üretim kapsamında bir talep geldi, bu talep de bizi gururlandırdı. Yerli üretimlerin Afrika'dan başlayarak pazarlara ulaşması hepimizi memnun ediyor." dedi.

Yerli sıcak hava balonu üreten Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan da Türkiye'de yerli balon üretimine başlayan ilk firma olduklarını, kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldız desenli tasarlanan balonu üretmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Yaklaşık 4 aylık çalışmanın ardından balonun hazır hale getirildiğini kaydeden Aydoğan, "Bu anlamlı günde dünyanın en büyük uçan Türk bayrağını ülkemizde üretmenin gururunu yaşıyoruz. Tanıtımını bugüne ayarlamıştık, bunun da mutluluğunu ayrıca yaşıyoruz. Bu balonun üretiminde 4 aylık bir süreçte 24 kişi çalıştı." diye konuştu.

Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren de sıcak hava balon festivalinin son gününde Türk bayraklarının gökyüzünde dalgalanıyor olmasının güzel görüntü oluşturduğunu söyledi.

Kapadokya'da turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanları kuş bakışı izlemesine olanak sunan diğer sıcak hava balonları da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sepetlerine asılan Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

Ay yıldızlı bayrağı taşıyan onlarca sıcak hava balonu, bölgedeki vadilerin üzerinde yaklaşık 40 dakika boyunca süzüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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