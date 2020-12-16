Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi
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Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi

16.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:32
Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aynı aileden 4 kişi, yeni tip koronavirüs nedeniyle 5 gün içinde hayatını kaybetti. Doğala Köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk, eşi Belgıya Öztürk ve annesi Saime Öztürk hayatlarını kaybederken Azmi Öztürk'ün kızının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala Köyü muhtarı Azmi Öztürk, babası Gazi Öztürk, eşi Belgıya Öztürk ve annesi Saime Öztürk çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü ve mahalle muhtarı Azmi Öztürk ise, geçtiğimiz salı günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören muhtarın annesi Saime Öztürk de yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Böylece 5 gün içinde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenik düştü. Peş peşe gelen vefat haberleri sonrası ailenin yakınları yasa boğuldu.

Nevşehir'de 5 günde aynı aileden 4 kişi koronavirüse yenildi
Azmi Öztürk-Belgıya Öztürk-Saime Öztürk-Gazi Öztürk

MUHTARIN KIZI DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Öte yandan mahalle muhtarı Azmi Öztürk'ün kızının ise, koronavirüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alpaslan Körükcü

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