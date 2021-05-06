Nevşehir Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nevşehir Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalar devam ediyor

Nevşehir Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalar devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin yol yapım ve park yenileme çalışmalarını inceleyerek görevli personellere kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Güzelyurt ve Esentepe Mahallelerindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte ilk olarak Esentepe Mahallesi'ne giden Başkan Savran, burada yenileme çalışmaları devam eden Nevkur 1 Parkını gezdi.

Park içerisinde çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine kolaylıklar dileyerek bir süre işçilerle sohbet eden Savran, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Savran, "Daha önce mahallemize gerçekleştirdiğimiz ziyarette mahalle sakinlerimiz ve çocuklarımız parklarının yenilenmesini istemişti. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimiz parkımızdaki yürüyüş yollarını, yeşil alanları, kamelyaları, aydınlatma sistemini baştan sona yeniledi. Kısa süre içerisinde parkımızı açarak çocuklarımızın ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Bunun yanında çocuklarımıza ve gençlerimize bir sürprizimizde olacak" dedi.

Mahalle sakinleri de çalışmalarda duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran'a teşekkür etti.

Savran, daha sonra Güzelyurt Mahallesi'ne geçerek burada sıcak asfalt öncesinde PMT serimi gerçekleştirilen 80. Yıl Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi tarafından son yılların en büyük altyapı ve üstyapı yatırımının gerçekleştirildiği bölgede gerçekleştirilen çalışmaların tam kapanma döneminde de devam ettiğini kaydeden Savran, çalışmalar tamamlandığında 80. Yıl Bulvarı ve Koçaçay'ın adeta çehresinin değişeceğini ifade etti.

"Halkımız ve şehrimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Savran, çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür eden mahalle sakinleri ve esnaflara da "Halkımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizim için esastır. Vatandaşımız bu hizmetten mutluysa biz de mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Diego Cyle Larin Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Derya Yanık Janet Yellen
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nevşehir Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:14:41. #1.16#

title