Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor

Ankara programının ilk gününde sabah Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ile bir araya gelen Arı, öğleden sonrada çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temaslarını sürdürüyor
01.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:48

Belediye Başkanı Rasim Arı, Ankara'daki temasları çerçevesinde Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'i ziyaret etti.

İlk olarak AK Parti Genel Merkezi'nde beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı M.Rauf Yanar ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya'yı ziyaret eden Arı, Sayan ile bir süre sohbet etti.

Nevşehir Belediyesi'nin başta sosyal olmak çeşitli projelerinin ele alındığı ziyarette Belediye Başkanı Arı ve İl Başkanı Yanar, Sayan'a Nevşehir hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Başkan Arı'nın AK Parti Genel Merkezi'ndeki bir diğer ziyareti ise AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'e oldu.

Ankara'da yoğun bir programı bulunan Arı ardından Katar Büyükelçiliği'ne geçerek Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi'yi ziyaret etti.

Büyükelçilikte Al Şafi ile bir süre baş başa görüşen Başkan Arı, burada Nevşehir Kalesi çevresindeki kayadan oyma yamaç yerleşim merkezinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Arı ziyaretin anısına Büyükelçi Al Şafi'ye motifli bir çini vazo hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Al Şafi ise, geçtiğimiz haftalarda ziyaret ettiği Kapadokya bölgesi ve Nevşehir'den çok etkilendiğini belirterek en kısa sürede yeniden kenti ziyaret etmek istediğini belirtti.

Başkan Arı Katar Büyükelçiliği'nin ardından Danıştay'a geçti.Burada Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ziyaret eden Arı, Yiğit ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Ankara'da uzun yıllara dayalı bir dostluğu bulunan Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i Nevşehir'e davet eden Arı, bölgenin en önemli el sanatları ürünlerinden çini bir vazo hediye etti.

Arı aracılığıyla tüm Nevşehirlilere selamlarını ileten Yiğit ise en kısa sürede Nevşehir'e geleceğinin sözünü verdi.

Başkan Arı, ayrıca bir Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor sevdalısı olan İstinaf mahkemesi 16.Daire Başkanı Hüseyin Erol'u da ziyaret etti.

Ankara'da görev yapmasına karşın Nevşehir Belediyespor'un hem iç saha hem de deplasmandaki birçok maçında tribündeki yerini alarak kırmızı beyazlı ekibi destekleyen Erol ile Nevşehir ve Nevşehir Belediyespor üzerine bir sohbet gerçekleştiren Arı, doğduğu, büyüdüğü toprakların takımına her fırsatta destek veren Erol'a teşekkür etti.

Ankara'daki temaslarını yarında sürdürecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan İl Başkanları Toplantısı'na da katılacak olan Belediye Başkanı Arı, "İnşallah şehrimizin sahip olduğu potansiyeli daha da yükseltecek, geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız. İş birliği fırsatları ile şehrimiz gelişme ivmesini sürdürecek. Bir yandan şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmalara imza atarken diğer yandan hem mali hem de hizmetler noktasında kararlılıkla yürüyoruz. İnşallah şehrimiz için çok çalışmaya, hemşerilerimizin desteğine hizmetlerimizle karşılık üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Bültenler

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