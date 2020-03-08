NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Nevşehir, Güncel

NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek olduNEVŞEHİR'de, sıcak hava balon turuna katılmak isteyen 8 kadının hayali '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediye tarafından gerçekleştirildi.

08.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:27
NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

NEVŞEHİR'de, sıcak hava balon turuna katılmak isteyen 8 kadının hayali '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, belediye tarafından gerçekleştirildi.

Belediye tarafından vatandaşların istek, talep ve hayallerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kentin farklı noktalarına içine istek notlarının atıldığı 'hayal kutusu' yerleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesi açılan kutularda, kadınların çoğunluğunun en çok sıcak hava balonuna binmeyi hayal ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine 100 aşkın kadın arasında yapılan çekilişte 8 kadın belirlendi. Yakınları ile birlikte sabahın erken saatlerinde Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanına gelen kadınlar, kalkan sıcak hava balonuyla Kapadokya bölgesinin doğal ve tarihsel değerlerini havadan izleme imkanı buldu.

'MUTLULUK YAŞIYORUM'

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencisi Esma Yılmaz, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Kapadokya bölgesini hep havadan izlemeyi istemiştim. Ama bunu bugüne kadar gerçekleştirememiştim. Bu hayalimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum dedi. Ev kadını Esra Ekici ise, unutamayacağı bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaşadığını söyledi.

NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor Haber
Sadece 16 metrekare olan dükkan 11 milyon liraya satılıyor
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haber
Öğretmen, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Can Yaman Dilek Yaman Sinan Akçıl Müslüm Gürses
Spor Berkay Şahin Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Türk Kadın Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: NEVŞEHİR Balon turu hayalleri, Kadınlar Günü'nde gerçek oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 12:30:40. #1.14#