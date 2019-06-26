Nevşehir Adliyesi'ne gelen 'şüpheli toz' inceleniyor

NEVŞEHİR Adliyesi'nde, dün zarftan çıkan şüpheli toz nedeniyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 15 personel, taburcu edildi. Şüpheli toz ise incelenmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.

Kargo firmasında çalışan kurye, dün sabah 10.00 sıralarında Almanya'dan gönderilen zarfı Nevşehir Adliyesi'nde görevlilere teslim etti. Adliyede bir mahkemenin kaleminde açılan zarftan sarı renkli toz çıktı. Durumdan şüphelenen görevliler, başsavcılığa durumu bildirdi. Zarftan çıkan tozun kimyasal bir madde olma ihtimali üzerine adliyede panik yaşandı. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, adliyeye sevk edildi. Beyaz tulum giyip, maske takan sağlık görevlileri, adliyede çalışan 15 kişiyi ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağızlarına maske takılan 15 kişi, acil serviste kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerin ardından adliye personelleri taburcu edildi. Zarftan çıkan şüpheli toz ise incelenmek üzere Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi. Ekiplerin toz maddenin ne olduğu konusunda çalışmaları sürüyor.



Kaynak: DHA

- Nevşehir