Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5. Yıldönümünde Tek Yürek
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Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5. Yıldönümünde Tek Yürek

Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5. Yıldönümünde Tek Yürek
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Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5. Yıldönümünde Tek Yürek Nevşehir, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi.

Nevşehir 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin 5. Yıldönümünde Tek Yürek

Nevşehir, Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz 2016 gecesi vatanı için kanını döken şehit ve gazilerine bir kez daha şükranlarını dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de törenlerle anıldı.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen etkinliğe Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunduğu etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması ekranlardan izlendi.

Gecede konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "15 Temmuz alçak darbe girişimin beşinci yıldönümünde, sizleri 2016 yılının 15 Temmuz gecesinin ruhuyla selamlıyorum. 15 Temmuz 2016 sıradan bir tarih değildir. Mücadelenin, yılmamanın, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demenin sembolüdür. İhanetin, hainliğin asla kabul edilemeyeceğinin fiiliyattaki karşılığıdır. İnanan bir yüreğin, tanktan, toptan, tüfekten daha güçlü olduğunun işaretidir. 15 Temmuz 2016 darbelere, darbeci hainlere dur diyenlerin şanlı tarihimize bir kahramanlık destanı daha yazanların tarihidir. 15 Temmuz darbeye, vesayete dur diyen bir liderin izinden canı pahasına vatanına, egemenliğe sahip çıkmanın tarihidir. Evet, bugün her ne kadar demokrasi zaferinin sevincini yaşıyor olsak da bir yanımızda da alçak kalkışmada kaybettiğimiz kardeşlerimizin derin hüznü var. Darbe girişimi sırasında kaybettiğimiz 251 kardeşimize Yüce Mevla'dan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Neyse ki o kardeşlerimizin Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde, Rabb'leri yanında rızıklarına mazhar olduklarına olan inancımız tam. Ne mutlu ki, onlara hiçbir keder ve korku yok.   Bu günü hafızalarımızda canlı tutarak hem demokrasiye olan güvenimizi perçinleyecek hem de kimselere peşkeş çekilecek bir devletimiz olmadığını, bir olduğumuz müddetçe her türlü zorluğun üstesinden geleceğimizi kendimize hatırlatmış olacağız. Aynı zamanda bu topraklar için canını, gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimizin, tanklar önüne yatan vatandaşlarımızın, her gün demokrasi nöbeti tutup devletinin yanında duran insanımızın varlığından ilhamla daha iyi işler yapmak için güç bulacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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