Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi
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Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

05.01.2021 19:58 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:03
Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

Nevra Serezli kimdir, sorusu Exxen ile birlikte tekrar gündem konusu oldu. 52 yıldır sahnelerde ve filmlerde rol alan usta oyuncu Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Nevra Serezli merak konusu oldu. Peki, Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

Nevra Serezli,9 Ağustos 1944 yılında Ankara'da doğdu. Serezli 76 yaşındadır. Nevra Serezli, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Serezli aynı zamanda Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşidir.

Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966'da Dormen Tiyatrosu'nda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı.

Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon(2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker Karakterini canlandırdı.

Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

Rol aldığı tiyatro oyunları:

  • Altı Haftada Altı Dans Dersi
  • Sylvia
  • Çılgın Sonbahar
  • Çetin Ceviz
  • Acaba Hangisi
  • Şen Sazın Bülbülleri
  • Aşk Olsun
  • My Fair Lady
  • Durdurun Dünyayı İnecek Var
  • Hisseli Harikalat Kumpanyası (Şan Tiyatrosu)
  • Paramparça
  • Cengiz Hanın Bisikleti
  • Deliler
  • Işıklar Neden Karardı (Çevre Tiyatrosu)
  • Olur Böyle Vakalar (Çevre Tiyatrosu)
  • Şahane Züğürtler

Filmografisi:

  • 2014 - Diğer Yarım
  • 2013 - Senin Hikayen
  • 2013 - Bebek İşi
  • 2013 - Salih Kuşu
  • 2011 - Başrolde Aşk
  • 2009 - Altın Kızlar
  • 2007 - Sevgili Dünürüm
  • 2006 - Unutulmayanlar
  • 2003 - Mühürlü Güller
  • 2003 - Sihirli Annem
  • 2002 - Anne Babamla Evlensene
  • 2001 - Vay Anam Vay
  • 1999 - Kadınlar Kulübü
  • 1994 - Sonradan Görmeler
  • 1989 - Ekran Aşıkları
  • 1988 - Önce Canan
  • 1987 - Kavanozdaki Adam
  • 1985 - Şendul Şaban
  • 1985 - Aşık Oldum
  • 1984 - Atla Gel Şaban
  • 1983 - Metres
  • 1983 - Dönme Dolap
  • 1983 - Kılıbık
  • 1980 - Renkli Dünya
  • 1980 - Zübük
  • 1979 - N'Olacak Şimdi
  • 1977 - Şıpsevdi
  • 1977 - Özgürlüğün Bedeli
  • 1976 - İntikam Meleği/ Kadın Hamlet
  • 1976 - Saffet Beni Affet
  • 1976 - Bülbül Ailesi
  • 1974 - Ahududu
  • 1971 - Aman karım duymasın
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