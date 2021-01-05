Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

Nevra Serezli kimdir, sorusu Exxen ile birlikte tekrar gündem konusu oldu. 52 yıldır sahnelerde ve filmlerde rol alan usta oyuncu Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yer alan İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Nevra Serezli merak konusu oldu. Peki, Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç yaşında, nereli? Nevra Serezli hayatı ve biyografisi

NEVRA SEREZLİ KİMDİR?

Nevra Serezli,9 Ağustos 1944 yılında Ankara'da doğdu. Serezli 76 yaşındadır. Nevra Serezli, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır. Serezli aynı zamanda Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşidir.

Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra ABD'de 1 yıl LCC'de tiyatro eğitimi gören sanatçı, 1966'da Dormen Tiyatrosu'nda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başladı. 1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, 1971-1978 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile, 1984-1989 arası Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çalıştı. 1990'da tekrar Dormen Tiyatrosu'nda bir süre görev yaptıktan sonra, Tiyatro İstanbul topluluğuna katıldı.

Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak, TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Sihirli Annem'de 6 sezon(2003-2011) boyunca Dudu karakterini canlandırmıştır. Nevra Serezli en son Kocan Kadar Konuş adlı sinema filminde Peyker Karakterini canlandırdı.

Rol aldığı tiyatro oyunları:

Altı Haftada Altı Dans Dersi

Sylvia

Çılgın Sonbahar

Çetin Ceviz

Acaba Hangisi

Şen Sazın Bülbülleri

Aşk Olsun

My Fair Lady

Durdurun Dünyayı İnecek Var

Hisseli Harikalat Kumpanyası (Şan Tiyatrosu)

Paramparça

Cengiz Hanın Bisikleti

Deliler

Işıklar Neden Karardı (Çevre Tiyatrosu)

Olur Böyle Vakalar (Çevre Tiyatrosu)

Şahane Züğürtler

Filmografisi: