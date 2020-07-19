Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
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Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı

Sosyal medyada, Netflix Türkiye'nin resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı. Öyle ki yapılan sahte paylaşıma inananlar arasında birçok ünlü isim de yer aldı. Söz konusu yalan paylaşım Twitter gündeminde tepeye oturdu.

Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen
19.07.2020 13:47 | Son Güncelleme: 19.07.2020 14:23

Netflix'in AK Parti ile yaptığı "eşcinsellik" sansürüyle ilgili pazarlığın sonuçsuz kaldığı ve Türkiye'deki dizi çekimlerinin durdurulduğu öne sürülmesi bir anda tartışma yarattı. Netflix'in Türkiye'den çekilip çekilmeyeceği iddiaları ortaya atılırken, sosyal medyadaki bir mesaj da ortalığı karıştırdı.

Söz konusu "veda" tweet'i Netflix Türkiye hesabından paylaşılmış gibi gösterildi. Mesajda, Netflix'in Türkiye'den çekildiğine dair bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Sevgili dostlar, maalesef ki bu bir veda tweetidir. Yaşanılan bazı problemlerden Netflix yönetimi TR altyapısını kapatma kararı aldı. 1 Ağustos 2020'den itibaren yollarımızı ayırmak durumundayız. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Netflix Türkiye'nin resmi hesabından atılmış gibi gösterilen tweet ortalığı karıştırdı

DEMET AKALIN'DAN TEPKİ

Son zamanlardaki polemiklerden ötürü, atılan mesaj o kadar gerçekçi gözüktü ki, sosyal medya kullanıcıları ister istemez bu mesaja inandı. Öyle ki, şarkıcı Demet Akalın da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, karara isyan etti.

Akalın, "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTurkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" diye yazdı.

Ancak, Netflix Türkiye resmi hesabı açıldığında böyle bir tweet'in olmadığı açıkça görülüyor.

Netflix Türkiye'nin resmi hesabından atılmış gibi gösterilen tweet ortalığı karıştırdı

"BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNEMİYORUM"

Öte yandan, Netflix'in kurucusu Hastings, daha önce, "İnternet yayıncılığına müdahale gelirse ne yapacaksınız?" sorusuna şöyle bir yanıt vermişti:

"Biz Suudi Arabistan'da, Pakistan'da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye'de mi çıkacak? Böyle bir şey düşünemiyorum."

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

Söz konusu yalan paylaşım, Twitter'da da gündem oldu. TT listesine giren #NetflixTurkiye hastagında on binlerce mesajın paylaşılması dikkat çekti.

Haber Yorumları (6)
S.ŞAHİN: Tüh tühhhhh....
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MEMLEKETİM: Müslüman''lardan kazan Israil''e yedir. Ne bunlar nede diger sanal Platform''lari Türkiye''den cekilmez.
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CİMBOMLU: Haydi yallah, güle güle insallah birdaha dönmemesine.
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