Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Kız çocuklarına cinsel pozlar verdirildiği söylenerek eleştirilen Cuties filminin afişini değiştiren internet yayın devi Netflix, izleyicilerinden özür diledi.

Bir kliple birlikte sunulan Cuties filminin afişi, internette öfkeli tepkilere yol açmış ve toplanan imzalar Netflix'i görüntüden vazgeçmeye mecbur bırakmıştı.

AFİŞ, FİLMİ DOĞRU TEMSİL ETMİYOR

Reklamı yapılan ödüllü film bir dans topluluğuna katılan 11 yaşındaki bir çocuğun öyküsünü izliyor. Yapımcıları, filmde küçük yaştaki kız çocuklarının "cinselleştirilmesi" probleminin sergilendiğini söylüyorlar. Netflix filmin reklamı için hazırlanan afişle ilgili açıklamasında "uygunsuz bir sanatsal çalışma kullanılmasından dolayı" derin üzüntü duyduğunu bildirdi. İnternet yayıncılığı devi tartışmalı afişin filmi doğru temsil etmediğini de kaydetti.

NEDEN TEPKİ TOPLADI

Afiş, filmin adı (porno sitelerinin kullandığı bir isim) ve cinsel tınılar çağrıştıran dans sahnelerinin bulunduğu klibiyle internette büyük bir öfke rüzgarı estirdi. 11 yaşındaki bir kız çocuğunun pedofillerin zevkini tatmin için cinselleştirildiğini ileri süren bir açık dilekçeye 24 saatten az bir süre içinde 25 bin kişi imza verdi.

Fakat filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, filmin, sosyal medyanın kız çocuklarını nasıl ardında ne yattığını ya da nasıl tehlikeler içerdiğini tam olarak anlamadan, cinselleştirilmiş imajları taklit etmeye ittiğini anlatmayı amaçladığını söylüyor.

YÖNETMEN: AMACIM KONUYU TARTIŞTIRMAK

Doucoure, 11 yaşlarındaki bir grup kız çocuğunun, "gayet açık giysiler içerisinde, cinsel anıştırmalı hareketlerle dans ederken" görüp şok olduğunu ve bunun üzerine konuyu irdelemek amacıyla böyle bir film çekmeye karar verdiğini anlattı. Cinopa'ya konuşan yönetmen "Çok küçük yaştaki bazı kızların sosyal medyada 400 bin kişi tarafından izlendiğini gördüm ve bunu anlamaya çalıştım" dedi.

"Seksi ya da en azından kendilerini sergileyen fotoğraflar paylaşmalarının dışında belli bir sebebi yoktu bunun. Onları 'ünlü' yapan buydu.

"Bugün bir kadın ne kadar seksi ve ne kadar nesneleştirilmiş ise sosyal medya nezdinde o kadar kıymetli oluyor. ve 11 yaşında olduğunuzda bu mekanizmaların gerçek anlamını anlamıyor, sadece benzer bir sonuç almak için başkalarını taklit ediyorsunuz.

"Bunu aciliyetle konuşmamız, bu konuyla ilgili bir tartışma yürütmemiz lazım" diyor.

CUTİES'İN HİKAYESİ

Film Senegal'den 11 yaşındaki Amy isimli bir kız çocuğunun hikayesi üzerine kurulu. Amy ailesinin geleneksel ve muhafazakar yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları Angelica ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor. Filmin Fransız-Senegalli yönetmeni Doucoure bu yılın Sundance Film Festivali'nde dünya sineması dalında en iyi yönetmenlik ödülüne layık görüldü. Film Fransa'daki sinemalarda orijinal adıyla -Mignonnes- gösterime girdi.

NETFLİX NE DEDİ?

Netfilx orijinal yapımı olmayan film bu platformda gelecek ay gösterime girecek.

Filmin afişine sosyal medyadan gelen yoğun eleştiriler ardından Netflix BBC'ye "Bu afiş filmi doğru yansıtmıyordu dolayısıyla imaj ve tanımlama güncellendi" diye açıklama yaptı.

Netflix ayrıca Tweeter hesabından da "Mignonnes/Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz sanat ürünü konusunda derin üzüntü duyuyoruz. Bu doğru değildi, ayrıca Sundance'de ödül kazanmış bu Fransız filmini doğru yansıtmıyordu. Görüntüleri ve tanıtımı güncelledik" mesajıyla özür diledi.

FİLM HAKKINDA ELEŞTİRİLER

Sundance Film Festivali sırasında film genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

Hollywood Reporter film için "sürükleyici ama yapısal tutarsızlıkları var" dedi ve filmin "kolay etki altına giren küçük kızları, bedenlerini aşırı cinselleştirmeye iten kültüre eleştirel bir bakış" diye özetledi.

Screen Daily, "Ergen öncesi yaştaki kız çocuklarının vücutlarını çalkalayarak dans edişi, yetişkin seyirciyi bugünün masumiyeti imha kültürünü düşünmeye itiyor" diye yazdı.

Yakınlarda Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi de filmin kahramanı Amy'nin dönüşümünü "Olivia Newton-John'un Grease filminin sonunda, kendisinden gözlerini alamayan John Travolta'nın önüne bir seks bombası olarak düştüğü sahne" ile karşılaştırıyor.

Le Monde'un sinema eleştirmeni, "Yönetmen dansların açık cinselleştirilmesi konusunda yargı belirtmekten ustaca kaçınıyor. Mignonnes'in sahneye çıktığı açık hava dans yarışmasında, kamera kendisini seyircilerin ve jürinin yüzlerine odaklayarak, bir çok farklı tepkinin okunmasını sağlıyor" yazmış.

Doucoure bu filmle Sundance Festivali dışında Oscar ödüllerini düzenleyen kuruluş tarafından geçen yıl verilen Academy Gold Fellowship Kadınlar Ödülü'nü de kazandı.