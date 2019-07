Netflix'te Bulunan En İyi 10 Animasyon Filmi

Abonelik sisteminin yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber herkes tarafından duyulan Netflix, bünyesinde birçok güzel dizi ve film barındırıyor. Bu filmlerin bir kısmı ise animasyon şeklinde. Her ne kadar "animasyon filmleri çocuklara göredir" anlayışı hâlâ olsa da, birçoğu aynı şekilde yetişkinlere de hitap ediyor. Biz de sizler için Netflix'te bulunan en iyi 10 animasyon filmini listeledik

Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Genç Millet Morales, tüm gerçeklikleri tehdit eden kötülüğü durdurmak için diğer gerçekliklerden beş meslektaşıyla -namı diğer diğer Spider-Man'ler ile- birlikte çalışarak, kendi gerçekliğinin Örümcek Adam'ı olur.

Coco (2017)

Ailesinin atalarının müzik yasağı ile karşı karşıya olan müzik aşığı Miguel, efsanevi bir şarkıcı olan büyük büyük dedesini bulmak için Ölüler Ülkesi'ne girer.

Mulan (1998)

Ordudaki babasını ölümden kurtarmak isteyen genç bir kız, gizlice babasının evine gider ve bu süreçte Çin'in en büyük kahramanlarından biri olur.

Incredibles 2 (2018)

İnanılmaz Aile'de bu sefer roller değişiyor. Bob Parr (Mr. Incredible) ev işleriyle ilgilenirken, eşi Helen (Elastigirl) dünyayı kurtarmakla meşguldur.

Coraline (2009)

11 yaşındaki maceracı bir kız, kendini kendi sinir bozucu evinin mükemmel hale getirilmiş olduğu bir dünyada bulur. Fakat bu dünyanın bazı sırları vardır.

Lupin the Third: The Castle of Cagliostro (1979)

Gösterişsiz bir hırsız, umutsuzluk çetesi ve beceriksiz bir polis, kötü adamın pençesinden bir prensesi kurtarmak için mücadele eder ve gizli bir hazinenin anahtarının bir parçası olan sırrı öğrenir.

My Life as A Zucchini (2016)

Genç bir çocuk, annesini kaybettikten sonra güveni ve gerçek sevgiyi öğrenmeye başladığı yaştaki diğer yetimlerle birlikte bir bakım evine gönderilir.

The End of Evangelion (1997)

End of Evangelion, Neon Genesis Evangelion dizisinin sonunu silip tamamen farklı bir sonla karşımıza çıkıyor

April And the Extraordinary World (2015)

Sene 1941, fakat Fransa bilim insanlarının gizemli biçimde ortadan kaybolduğu ve 5. Napolyon tarafından yönetildiği 19. yüzyılda sıkışıp kalmıştır. Genç bir kız olan April ise kendi bilim insanı ebeveynlerini aramaya gider.

The Little Prince (2015)

Küçük bir kız, onu büyüklerin olduğu dünyaya hazırlamak isteyen annesiyle beraber yaşar. Komşusu Aviator, küçük kızı her şeyin mümkün olduğu bir dünyayla tanıştırır: Küçük Prens.