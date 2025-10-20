Netflix çöktü mü? Netflix'e neden girilmiyor, sorun mu var?

Bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazken, bazıları da izleme sırasında bağlantı hatalarıyla karşılaşıyor. Platformdaki erişim sorunlarının neden kaynaklandığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak yaşanan aksaklıkların geçici bir teknik problemden kaynaklandığı düşünülüyor. Netflix'ten konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar netlik kazanacak.

NETFLIX NEDİR?

Netflix, dünyanın en çok tercih edilen dijital yayın platformlarından biridir. 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan şirket, ilk dönemlerinde posta yoluyla DVD kiralama hizmeti veriyordu. Zamanla teknolojinin gelişmesiyle birlikte çevrim içi içerik akışı sistemine geçerek bugün milyonlarca kullanıcıya dizi, film, belgesel ve orijinal yapımlar sunan bir platform haline geldi. Netflix, kullanıcılarına abonelik sistemiyle geniş bir içerik arşivine erişim imkânı sağlar ve bu içeriklere internet bağlantısı olan her türlü cihazdan ulaşılabilir.

NETFLIX ÇÖKTÜ MÜ?

21 Ekim tarihinde birçok kullanıcı, Netflix'e erişim sağlamakta güçlük çektiğini bildirdi. Giriş sırasında hata mesajları alınması ve içeriklerin yüklenmemesi, platformda teknik bir aksaklık olabileceğini gösteriyor. Sosyal medyada da geniş yankı bulan bu durum, kullanıcıların "Netflix çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi. Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, yaşanan problemin geçici bir teknik sorun olabileceği değerlendiriliyor.

Hata raporu: