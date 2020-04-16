Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak!
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Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak!

Netflix, çizgi roman yayıncısı Boom Studios ile ilk anlaşmayı sağladığını ve çizgi roman serilerine dayanan yeni TV dizileri yayınlayacağını açıkladı. Peki, Netflix çizgi roman dizileri ne zaman yayınlayacak? İşte detaylar…

16.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:28
Netflix, çizgi roman uyarlamalarına dayanan yeni TV dizileri yayınlayacak!

Netflix, gittikçe artan yeni TV şovları ihtiyacına karşı çizgi roman serilerine dayanan yeni TV dizileri yayınlayacağını duyurdu. Yayınlar için Boom Studios ile ilk anlaşmayı sağlanırken çizgi roman diziler ne zaman Netflix'te olacak ve Netflix çizgi roman dizileri ne zaman yayınlayacak gibi soruların yanıtları merak edildi.

NETFLİX, ÇİZGİ ROMAN SERİLERİNE DAYANAN YENİ TV DİZİLERİ YAYINLAYACAK

Netflix, Boom'ın çizgi roman serilerine dayanan yeni TV dizileri için, çizgi roman yayıncısı Boom Studios ile ilk anlaşmayı sağladığını ve yayın hizmetine yeni şovları dahil edeceğine dair fikri mülkiyet hakkı kazandığını açıkladı.

Yeni anlaşma ile Netflix, gittikçe artan yeni TV şovları ihtiyacına karşı Boom'un programlarının hem zengin içeriğine hem de satış haklarına kavuşmuş olacak.

Bu anlaşma ayrıca, Comcast (NBC ve Universal'ın sahibi), AT&T (Warner Bros. ve HBO'nun sahibi) ve Disney gibi büyük şirketlerin yayınlarının satış haklarını kendi şemsiyelerinin altına toplamaya başlamalarıyla zor durumda kalan Netflix'e yayınlayacak yeni programlar sunmakla da destek olmuş olacak.

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