Netflix Azizler filmi konusu ve oyuncuları! Azizler ne zaman çıkacak? Azizler fragmanı izle!
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Netflix Azizler filmi konusu ve oyuncuları! Azizler ne zaman çıkacak? Azizler fragmanı izle!

21.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:23

Netflix Türkiye yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Başarılı oyunucu Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Azizler konusu nedir? Azizler oyuncuları kimler? Azizler ne zaman başlayacak?

Covid-19 sebebiyle vizyona giremeyen 9 Kere Leyla filminden sonra Azizler filmi de Netflix'de yer alacak. Netflix, Azizler ve 9 Kere Leyla gibi sinemada gösterime giremeyen filmleri dijital ortama taşıyor ve kendi bünyesinde gösterime koyuyor. Baş rollerini Haluk Bilginer, Binnur Kaya, Engin Günaydın, İrem Sak, İlker Aksum ve Fatih Artman gibi sevilen oyuncuların paylaştığı "Azizler" filminin yönetmen koltuğunda Türk sinemasının önemli isimleri Yağmur Taylan ve Durul Taylan kardeşler oturuyor. Azizler filminin senaryosu ise Masum ve Bir Başkadır gibi filmlerin senaristi Berkun Oya'nın kaleminden. İşte Azizler filminin beklenen fragmanı!

AZİZLER FİLMİ KONUSU

Gençliğinin artık sonlarına gelen Aziz (Engin Günaydın), hiç mutlu bir hayat yaşamamaktadır. Senelerdir hiç sevmediği bir işte çalışmakta ve kendisi için kurduğu kariyer hayallerinden oldukça uzakta yaşamaktadır. Kız arkadaşı Burcu (İrem Sak) ile 4 yıllık ilişkisi ise artık sonlanmalıdır… Yalnız kalmaya, kendi kendine vakit geçirmeye ve özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. En sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir.

Netflix Azizler filmi konusu ve oyuncuları! Azizler ne zaman çıkacak? Azizler fragmanı izle!

AZİZLER FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni yılda yayınlanacak filmler arasında yer alacak olan Azizler, 8 Ocak'ta sadece Netflix'te.

AZİZLER FİLMİ FRAGMANI

Uzun zamandır gösterime girmesi beklenen Azizler filminin ilk tanıtım filmi yayınlandı. Azizler filminin oyuncuları ve güçlü senaryosunun yanı sıra yönetmen koltuğunda oturan Vatanım Sensin ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımların yönetmenleri Taylan Biraderler de ilgi çekiyor. 8 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak olan Azizler filmi fragmanı seyircileri şimdiden heyecanlandırdı!

AZİZLER FRAGMANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

AZİZLER FİLMİ OYUNCULARI

Engin Günaydın

Haluk Bilginer

Binnur Kaya

Öner Erkan

Fatih Artman

İrem Sak

Gülçin Santırcıoğlu

Hülya Duyar

İlker Aksum

Göktuğ Yıldırım

Helin Kandemir

Okan Yalabık

Netflix Azizler filmi konusu ve oyuncuları! Azizler ne zaman çıkacak? Azizler fragmanı izle!
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