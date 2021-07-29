Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor
BBC - Haberler | Dünya

Dev internet dizi ve film şirketi Netflix ABD'deki yapımlarda çalışan oyuncu ve personelin sete girebilmesi için aşılanması mecburiyeti uygulamaya hazırlanıyor.

Netflix, ABD'de çekimi devam eden yapımlarda çalışan oyuncu ve diğer personele aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli şirketin, A Bölgesi personeli diye nitelediği oyuncular ve onlarla yakın temas halinde çalışan personelden aşılanmalarını isteyeceği haber veriliyor.

Google gibi diğer bazı büyük firmalar da, daha önce çalışanlarının ofise dönmeden önce mutlaka aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

Netflix'in yeni aşı politikası önce ABD'deki setlerde başlayacak ve sonra dünya çapında şirket için çalışan 144 bin kişiyi kapsayacak şekilde genişletilecek.

Netflix bu adımı, yakınlarda Hollywood sendikaları ve stüdyolar arasında, şirketlerin çalışanlarına aşı zorunluluğu koymasına imkan veren yeni çalışma standartları konusunda anlaşma sağlanması ardından atıyor.

Ne var ki aktör Sean Penn, bu politikanın sadece A Bölgesi'nde çalışanlar değil bütün yapım ekibini kapsamasını istiyor.

Penn, istisnasız bütün oyuncular ve bütün yapım ekibi aşı olmadıkça, şu anda çalıştığı NBC Universal yapımı Gaslit'in çekimlerine gitmeyeceğini söylemişti.

Delta varyantı büyük kaygı yarattı

Amerikan Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme kurumu bu hafta başında iç mekanlarda aşılarını tam olanlar da dahil herkesin yeniden maske takması gerektiğini bildirmişti.

Ülkede koronavirüsün daha bulaşıcı olan Delta varyantının yaygınlaşmasıyla vaka sayıları da yeniden fırlamaya başladı.

Google CEO'su Sundar Pichai bloguna koyduğu bir paylaşımda işyerine gelecek herkesin aşılarını olması gerekeceğini söylemişti.

Bu politikanın nasıl uygulanacağının, şirketin farklı ofislerinin bulunduğu yerler ve oralarda geçerli olan kurallara göre değişiklik gösterebileceğini ve aşılara herkesin erişimi olmayan yerlerde uygulanmayacağını da eklemişti.

İlaveten Google dünya çapında ofislerinin açılacağını bildirdiği tarihi, Delta varyantının vakalarda yol açtığı yeni yükseliş nedeniyle 1 Eylül'den 18 Ekim'e çekti.

Google'da çalışıp da özel durumları nedeniyle evden çalışmayı sürdürmek için başvuranlara ise 2021 sonuna kadar bir esneklik gösterileceği bildirildi.

Ayrıca Google çalışanlarından, bundan sonra sürekli olarak evden çalışmak ya da başka bir ofise geçmek isteyenlere de izin verilebilecek.

Google, ofislerini açtığında, herhangi bir haftada çalışanlarının yüzde 60 kadarının haftanın bir kaç günü ofiste çalışacağını, her beş çalışandan birinin yeni açılan ofislere geçeceğini, ve yine beşte birinin de evden çalışmayı tercih edeceğini tahmin ediyor.

Çalışanlara aşı zorunluluğu şartı yaygınlaşıyor

Bir çok şirket, kararlarını açıklamadan önce çalışanlarının mesaiyi evden sürdürmesine izin vermenin sağlayacağı avantaj ve dezavantajları değerlendiriyor.

Bir kısım şirket ise ofiste çalışmaya gelecek olanların aşı olmasını şart koşuyor.

Haziran ayında Harry Potter kitaplarının yayıncısı Bloomsbury, personelinin işyerine dönmeden önce mutlaka aşı olması gerektiğini açıklamıştı.

Yayıncı şirket, "Virüsün hala çok tehlikeli olduğu bir gerçek" demişti.

ABD'de yatırım ve mali hizmetler şirketi JP Morgan, çalışanlarından, oluşturulacak şirket içi bir internet sitesine aşı statülerini kaydetmelerini isteyeceğini bildirmiş, sadece bütün aşılarını olanların ofiste maskesiz çalışmasına izin verileceğini açıklamıştı.

Banker şirketi Godman Sachs da çalışanlarından ofise dönmeden önce aşı durumlarını bildirmelerini istiyor.

Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor
BBC
ABD'deki 8.2'lik depremden korkutan görüntü! Sokaklar siren sesleriyle inledi
ABD'deki 8.2'lik depremden korkutan görüntü! Sokaklar siren sesleriyle inledi
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Son Dakika: ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, tsunami alarmı verildi
Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Covid-19: ABD, federal hükümete bağlı memurlara aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Hakan Reçber Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 14:40:55. #1.14#

title