Netflix 2021 güncel üyelik fiyatları ne kadar? Netflix abonelik fiyatları kaç TL oldu?

Netflix abonelik ücretlerine zam yaptı. Vatandaşlar yeni fiyatları merak etti. Peki, 2021 Mart ayı Netflix yeni güncel fiyatları kaç TL oldu? Yeni fiyatlarda taksit yapılabilecek mi? Netflix 2021 güncel fiyatları ne kadar? Netflix abonelik fiyatları kaç TL oldu? Netflix 1 aylık abonelik kaç dolar?

Netflix 1 aylık abonelik ücreti kaç lira oldu? Netflix 1 aylık abonelik ücreti kaç Euro ve Dolar'a eşittir? Netflix yeni zam fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

NETFLİX 2021 YENİ ABONELİK FİYATLARI NE KADAR?

Netflix eski paket fiyatları aşağıdaki gibidir:

Temel paket (eski fiyatı) : 17.99 TL

Standart paket (eski fiyatı) : 29.99 TL

Özel paket (eski fiyatı) : 41.99 TL

Netflix 2021 yılındaki yeni abonelik fiyatları aşağıdaki gibidir:

Temel paket (yeni fiyatı) : 26.99 TL

Standart paket (yeni fiyatı) : 40.99 TL

Özel paket (yeni fiyatı) : ise 54.99 TL

NETFLİX'TEN YAPILAN AÇIKLAMA

Netflix sözcüsünden yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek."

NETFLİX NEDİR?

Netflix, Inc., merkezi Kaliforniya'da bulunan Amerikan teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı ve yapım şirketi. 1997 yılında Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından Kaliforniya'da kuruldu. Şirketin ana faaliyeti, ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmetidir. Aboneler, çeşitli film ve dizilerden oluşan kapsamlı bir arşivi internet üzerinden izleyebilir. Bu arşive Netflix yapımı film ve diziler de dahildir. Nisan 2020 itibarıyla Netflix'in dünya genelinde 193 milyon, ABD'de 73 milyon ücretli abonesi bulunmaktadır. Netflix hizmetleri Çin anakarası (yerel kısıtlamalar nedeniyle), İran, Suriye, Kuzey Kore ve Kırım (ABD'nin yaptırımları nedeniyle) dışında tüm dünyada kullanılabilmektedir. Şirketin ABD, Brezilya,Hollanda, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'de ofisleri bulunmaktadır. Netflix, Amerikan Sinema Filmleri Derneği üyesidir. Şirket, dünyanın birçok ülkesinde hem içerik üretimi hem de dağıtımı yapmaktadır.

Netflix'in ilk iş modeli DVD satışı ve kiralama üzerineydi. Ancak şirketin kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra Hastings, posta yoluyla DVD kiralamaya odaklanmak üzere DVD satışlarını durdurdu. 2007'de Netflix, video akış hizmeti aracılığıyla internet üzerinden film izleme olanağı sunmaya başladı, ancak DVD ve Blu-ray kiralama işini de sürdürdü. 2010'da Kanada'ya, ardından Latin Amerika ve Karayipler'e açılarak uluslararası hizmet vermeye başladı. 2013'te House of Cards adlı ilk dizisiyle içerik üretmeye de başladı.

2012'den bu yana Netflix, hem film hem de televizyon dizileri için yapımcı ve dağıtımcı olarak daha aktif bir rol üstlendi. Bunun sonucunda Netflix arşivine birçok "Netflix Orijinal Yapımı" eklendi. Ocak 2016 itibariyle Netflix 190'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Netflix, 2016 yılında 126 orijinal dizi ve film yayımlayarak bu açıdan tüm televizyon kanallarının önüne geçti. 190 ülke için yeni içerik üretme, içerik hakları satın alma ve içeriği çeşitlendirme çalışmaları şirketin büyük miktarlarda borçlanmasına yol açtı: Şirketin 2016'da 16,8 milyar dolar olan borcu Eylül 2017'de 21,9 milyar dolara yükseldi. Ekim 2018'de Netflix, yeni içeriklerin finanse edilmesine yardımcı olmak için 2 milyar dolar daha borç alacağını açıkladı. 10 Temmuz 2020'de Netflix, piyasa değeri bakımından en büyük eğlence/medya şirketi oldu.