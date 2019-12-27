Netanyahu parti içi liderlik yarışında zaferini ilan etti

27.12.2019 03:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 03:40

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud Partisi içindeki liderlik seçimini büyük farkla önde tamamlamış görünüyor. İsrail medyasındaki haberlere göre, Netanyahu parti üyelerinin oylarının yüzde 70'ten fazlasını elde etti.

Likud'ın oy verme yeterliliğine sahip 116 bin üyesinin yüzde 49'unun sandığa gittiği belirtiliyor.

Parti içi liderlik yarışı, Binyamin Netanyahu için kritik bir dönemde gerçekleşti.

70 yaşındaki siyasetçi, bir yandan rüşvet ve yolsuzluk suçlamaları ile mücadele ederken, diğer yandan başbakanlık koltuğunu korumak için aynı yıl içinde üçüncü kez seçime girmeye hazırlanıyor.

İsrail'de 2019 yılında yapılan iki genel seçimde, hükümet kurulamadı. Ülke 2020 Mart ayında bir kez daha sandığa gidecek.

Netanyahu zaferi ilan etti

Oylar sayılmaya devam ederken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, twitter hesabı üzerinde zaferini ilan etti.

Netanyahu, İbranice mesajında, "Sizin ve Tanrı'nın yardımıyla, önümüzdeki genel seçimlerde Likud'a liderlik ederek büyük bir zafer elde edeceğiz ve İsrail Devletini görülmemiş başarılara taşıyacağız" dedi.

Kesin sonuçların açıklanmasının Cuma gününün sabah saatlerini bulması bekleniyor.

BBC muhabiri Barbara Plett Usher, Netanyahu'nun anketlerde önde görünmesine karşın, parti içindeki gücünü göstermek için yoğun bir kampanya yürüttüğünü belirtiyor.

Ülkenin en uzun süre görevde kalan lideri olan Netanyahu hakkında geçen ay üç ayrı yolsuzluk suçlamasından iddianame hazırlandı.

Binyamin Netanyahu hakkındaki iddiaları reddediyor ve yapılanın "cadı avı" olduğunu savunuyor.

Netanyahu'nun liderlik yarışındaki rakibi olan Gideon Saar, seçilmesi halinde Likud partisini yeni bir yola sokacağını vaadetmişti.

Parti içinde bilinen bir isim olan 53 yaşındaki Saar, Netanyahu'nun önceki kabinelerinden birinde bakanlık da yaptı.