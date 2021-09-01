Nesrin Sipahi kimdir? Nesrin Sipahi hayatı ve biyografisi!

Nesrin Sipahi, 1 Aralık 1934 yılında İstanbul / Yeşilköy'de doğdu. Nesrin Sipahi, Aslen Kırım Türklerindendir. Peki, Nesrin Sipahi kimdir? Nesrin Sipahi hayatı ve biyografisi!

NESRİN SİPAHİ KİMDİR?

1934 yılı Kasım ayında İstanbul, Yeşilköy'de doğdu. Ailesi Kırım Tatarı asıllıdır. Yeşilköy İlkokulu ve Bakırköy Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Sanat Okulu'nun Moda ve Biçki-Dikiş Kursu'na gitti. İngilizce öğrenmek için Amerikan okuluna devam etti. Önce Batı Müziği ve Şan dersleri alan Nesrin Sipahi'nin Türk Sanat Müziğine olan yeteneği, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda Ahmet Nuri Canaydın tarafından keşfedildi. Şerif İçli'den ders aldı, İstanbul Radyosu'nda münferit programlara çağrılırken, açılan sınava girerek 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başladı. Radyoya girişini, ağabeyi olan tiyatro sanatçısı Nihat Akçan'ın o zamanki eşi tiyatrocu Yıldız Kenter'in teşvik ettiğini ifade eder.[2] Ankara Radyosu'nda, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın hocalarından yararlandı. Radyoda, Ferit Ruşen Kam, Refik Ahmet Sevengil, Halil Bedii Yönetken, Suphi Ziya Özbekkan ve Ekrem Güyer'den istifade etti. 1957'de ilk plağını Odeon Plak Şirketi'nden çıkarttı: Bir Rüzgârdır Gelir Geçer Sanmıştım. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

23 Ocak 1957'de Hasan Aldemir Sipahi ile evlenerek, soyadını değiştirdi. Bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi oldu. Sanat yaşamında "Sipahi" soyadını kullandı ve "Nesrin Sipahi" adıyla tanındı.

1965 yılında Tamer Yiğit'le baş rolünü paylaştığı Kalbimdeki Serseri adlı müzikli filmde oynadı.1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla kulübün bilinen ilk marşı olan sözleri Fecri Ebcioğlu'ya ait Yaşa Fenerbahçe'yi söyledi

1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Klasik Türk Sanat Müziği Sanatçısı olarak uzunca bir dönem gazinolarda as solistlik yapan sanatçı 1968 yılında tarzının dışına çıkarak, popüler müzik tarzında birer aranjman olan Bebek ve Arkadaşımın Aşkısın adlı parçaları plağa okudu.

Azerbaycan'daki tek konserini 1970 yılı Haziran ayında o zamanki Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin başkenti Bakü'de konser vermiştir25 yıl aradan sonra 21 Ekim 2016'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser veren Nesrin Sipahi doğum gününü sahnede kutladı. Müziğe katkılarından dolayı 2016 Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne lâyık görüldü. Nesrin Sipahi ödülünü 9 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen törende 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı

KARİYERİ

Müziğe olan yeteneğinin genç yaşta farkına varan sanatçı, İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nda öğrenim gördüğü sırada, Şerif İçli'den Harbiye'de bestekârın İstanbul Radyosu'nun karşısındaki evinde ders almaya başladı. Bu süreçte İstanbul Radyosu'nda bazı emisyonlara katılan sanatçı, Ankara Radyosu'nda stajyer sanatçı mülakatının yapılacağını öğrenince, ağabeyinin ve ablasının Ankara'da yaşadığı bu dönemde sınava girdi ve başarılı oldu. 1953 yılından itibaren Ankara Radyosu'nda çalışmalarına başlayan, düzenlediği Anadolu konser turnesinin ardından 1968 yılında çıkardığı Bebek - Arkadaşımın Aşkısın, Yunus - Karamehmet plaklarıyla geniş dinleyici kitlesi elde eden sanatçı, davet edildiği ülkelerde de ismini duyurmuştur.

1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Sanatçının hususiyetini, özellikle sesinin gürlüğü, genişliği ve sanatçının repertuvar tercihleri karakterize etmektedir. Sanatçı, sesinin genişliği sayesinde, Münir Nurettin Selçuk'un Endülüs'te Raks eseri örneğinde olduğu gibi, zorlu ve çıkışlı eserleri oldukça yetkin bir biçimde seslendirmiştir. Popüler eserleri sıklıkla seslendirmekle birlikte, sanatçının klasik eserlere özel bir önem atfettiği, özellikle Neoklasik dönem eserlerini oldukça doyurucu bir şekilde icra ettiği kaydedilmelidir. Sanatçının Türk Sanat Müziği'nin 12 Pırlantası albümü, Kudsi Erguner yönetiminde hazırlanan ve Paris'te yayınlanan Şarkı albümü ve Osman Nihat Akın'ın En Seçme Eserleri albümü, seçkin saz sanatçılarıyla hazırlanması, geleneksel icrayı ve sanatçının musıki zevkini yansıtması itibarıyla diğer çalışmalarından ayrılmalıdır. TRT arşiv programlarında sanatçının başkaca geleneksel icraları da düzenli olarak yayınlanmaktadır. 21 Ekim 2016'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 25 yıl aradan sonra konser verdi.