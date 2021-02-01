Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan nikah masasına oturuyor

Yasak Elma dizisi ile şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde çıkan Nesrin Cavadzade, kendisi gibi oyuncu olan Gökhan Alkan ile ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

PANDEMİ SONRASI NİKAH MASASINA OTURACAKLAR

Geçtiğimiz hafta aşka gelip sevgilisini öpücük yağmuruna tuttuğu anları sosyal medya hesabından paylaşan güzel oyuncu, ilişkisindeki yeni bir iddia ile gündeme geldi. Dizide başlayan aşklarını evlilik ile taçlandırmak isteyen ünlü çiftin, pandemi sonrası evleneceği iddiası magazin kulislerinde dolaşmaya başladı.

NESRİN CAVADZADE AİLESİNİ ALKAN'LA TANIŞTIRMIŞTI

Verdiği bir röportajda evlenmeyi ve anne olmayı çok istediğini söyleyen Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz ekim ayında sevgilisi Gökhan Alkan'ı, Tarabya'da bir balıkçıda ailesi ile tanıştırmıştı. Gazetecilerin, "Aileler de tanıştı, evlilik olur mu?" sorusu üzerine Cavadzade'nin babası, "Onlar bilir. Anne ve baba olarak biz karışmıyoruz" yanıtını vermişti. Gökhan Alkan, sevgilisinin annesini de sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı.