Nesrin Cavadzade'nin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı
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Nesrin Cavadzade'nin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı

Nesrin Cavadzade'nin maske öfkesi: Çabuk açın kapıyı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sevgilisi Gökhan Alkan ile nişanlanan son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'nda bir avukatlık ofisinin önünde maskesiz görüntülenince ortalığı birbirine kattı.

Sevgilisi Gökhan Alkan ile nişanlanan son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Nesrin Cavadzade, Nişantaşı'nda bir avukatlık ofisinin önünde maskesiz görüntülenince ortalığı birbirine kattı.

Objektiflerden kaçan ve binanın önünde bekleyen turistlerin arasında kalan oyuncu büyük panik yaşadı!

Apartman girişinde cep telefonuyla görüştüğü sırada maskesiz olarak görüntülenen oyuncu, objektifleri fark edince hemen koşar adım binaya geri kaçmak istedi. Kapısı kapalı olan binanın girişinde turist kafilesiyle kalan oyuncu, zile basarak kattakilere "Çabuk açın, burada kapıda kaldım" diyerek çıkıştı.

YEDEK KIYAFET BEKLEDİ

Basın mensuplarına da "O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum" diyerek bağırıp tepki gösteren ve turistlerin arasına kamufle olduğu sırada objektife takılan oyuncunun üzerine kahve döküldüğü ve kapıda yedek kıyafet beklediği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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