Nesrin Cavadzade makyajsız yakalandı
Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Nesrin Cavadzade, Bebek'te görüntülendi. Koşar adım taksiye binen ünlü isim, muhabirlerin nikah tarihi ile ilgili sorularına böyle yanıt verdi.
Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Bir süredir Show TV'de yayınlanan 'Üç Kuruş' dizisiyle ekranlarda olan Nesrin Cavadzade, meslektaşı Gökhan Alkan'la yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiriyor.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve yakında nikah masasına oturmaları beklenen ikiliden güzel oyuncu, önceki gün Bebek'teki kuaföründen çıkarken objektiflere yansıdı.
Şişme montu ve siyah şapkasıyla dikkat çeken 39 yaşındaki Nesrin Cavadzade, dört saate süren bakımları sonrası kuaförden ayrıldı.
Çıkış kapısına taksi isteyen ünlü isim, koşar adım araca giderken; muhabirlerin nikah tarihiyle alakalı sorularını, "Teşekkürler" diyerek geçiştirdi.
Bu arada Nesrin Cavadzade'nin makyajsız oluşu dikkatlerden kaçmadı.