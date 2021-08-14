Nesrin bebek sağlığına kavuştu
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Nesrin bebek sağlığına kavuştu

Nesrin bebek sağlığına kavuştu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, bağırsakları dışarıda dünyaya gelen ve yaşama şansının zor olduğu belirtilen Nesrin bebek, 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

GAZİANTEP'te, bağırsakları dışarıda dünyaya gelen ve yaşama şansının zor olduğu belirtilen Nesrin bebek, 1 ay süren tedaviyle sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu Hiba Gazi (21) ve Ferid Cuma (23) çiftinin, 1 ay önce, Nesrin ismini verdikleri kız bebekleri dünyaya geldi. Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğumda Nesrin bebek, bağırsakları karnının dışında olarak doğdu. Doğumunun ardından özel hastaneye sevk edilen Nesrin bebek, Çocuk Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ergün Parmaksız ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yapılan 2 saatlik operasyonla Nesrin'in organları, karın içine yerleştirildi. 1 ay boyunca yoğun bakımda kalan Nesrin bebek, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi. 

'VAKUM YÖNTEMİYLE KAPATTIK'Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Ergün Parmaksız, bağırsakları dışarıda dünyaya gelen bebeklerin genellikle 3'üncü günde hayatını kaybettiğini belirtti. Doğumunun ardından kısa sürede Nesrin bebeğin ameliyatını gerçekleştirdiğini anlatan Parmaksız, "Henüz yeni doğmuş olan bebeğimizi Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nden kendi hastanemize kabul ettik. Doğduğu sırada bağırsakları dışarıdaydı ve çok fazla ödemliydi. Çocuğumuzu hemen ameliyata aldık ve bağırsaklarını vakum denilen farklı bir yöntemle kapattık. Yaklaşık 4 haftalık bir takip süreci sonunda bağırsaklarını sağlıklı bir şekilde karın içine yerleştirdik. Bugün sağlıklı bir şekilde çocuğumuzu ailesine teslim ederek taburcu işlemini yaptık" dedi.Bölgede bu tür vakalarla sıklıkla karşılaştığını anlatan Parmaksız, benzer doğumlarda bebeklerin yaşama şansının çok az olduğunu ve yaşama tutunmalarının tek yolunun erken müdahale olduğunu kaydetti.'YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNMÜYORDUM'

Çocuğunun bağırsakları dışarıda dünyaya gelmesinin ardından yaşayacağını ümit etmediğini söyleyen anne Hiba Gazi ise "Çocuğum bu hastalıktan dolayı yoğun bakımda yattı ve ameliyatlar geçirdi. Çocuğumun bu şekilde dünyaya gelmesinin ardından yaşayacağını düşünmüyordum. Sağ olsunlar, doktorlarımızın sayesinde çocuğum iyileşti. Emeği geçen tüm sağlık kadrosuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Nesrin bebek sağlığına kavuştu
Nesrin bebek sağlığına kavuştu
Nesrin bebek sağlığına kavuştu
Nesrin bebek sağlığına kavuştu
Nesrin bebek sağlığına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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