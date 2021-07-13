Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Kanal D'nin yeni dizisi Aşkın Tarifi'nin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün set dışındaki samimi halleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Neslihan Atagül'le evli olan Doğulu'nun Arıtürk'le samimi görüntülerinin yanlış olduğu yorumları yapıldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Aşkın Tarifi dizisinde başrolleri paylaşan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün set dışındaki samimi halleri, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu'nun set dışında rol arkadaşıyla samimi görüntüler vermesinin yanlış olduğunu dile getirdi.

SAMİMİ HALLERİ SEVENLERİNİ KIZDIRDI

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

ROMANTİK MÜZİK EŞLİĞİNDE BİRBİRLERİNE BAKTILAR

Çiftin canlı yayında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakması ve yakınlaşması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" gibi yorumlar yaptı.

"BU NE, EVLİ ADAM DİZİ DIŞINDA AŞIK AŞIK HAREKETLER"

Canlı yayını izlerken ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olan şarkıcı Çağla da sosyal medya hesabından tepki göstererek "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" dedi.

İşte ikilinin görüntülerine sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları:

Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den 'Neler Oluyor Hayatta' ya özel açıklamalar....
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'den "Neler Oluyor Hayatta" ya özel açıklamalar....
Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
Aynı dizide rol alan Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün canlı yayında samimi halleri sevenlerini kızdırdı
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Zeynep Bastık Levent Yüksel
Spor Balotelli Mustafa Er Metin Oktay Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Neslihan Atagül'le evli olan Kadir Doğulu'nun Serra Arıtürk'le samimi görüntülerine tepki yağdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 20:47:12. #1.14#

title