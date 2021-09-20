Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? Neslican Tay'ın hayatı film oluyor!

Neslican Tay kimdir, ne zaman öldü? Pozitif ve güçlü duruşu ile kansere karşı farkındalık yaratan Neslican Tay'ın hayatı film oluyor. Bugün ölüm yıldönümü olan Neslican Tay, ölümü ile Türkiye'yi yasa boğmuştu. Neslican Tay kimdir? Neslican Tay'ın hastalığı nedir? Neslican Tay ne kanseriydi?

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 14 Mart 1998 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Üç kez kanseri yenen Tay, sosyal medya üzerinde yaptığı yaşama azmi temalı paylaşımlarla tanınıyordu. Bu paylaşımlar pek çok kişiye ilham olmuştur.

Neslican Tay Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın çocuğu olarak 1998'de Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladıktan sonra üniversite sınavına 2 hafta kala kanser olduğunu öğrendi ve eğitimine ara verdi.

14 Ağustos 2017'de sosyal medya üzerinden hastalığıyla ilgili gelişmeleri anlatmaya başladı. Bir yıl sonra Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı. Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi.

Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenşimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

NESLİCAN TAY NE KANSERİYDİ?

Temmuz 2017'de bacağındaki tümörden dolayı bacağı kesildi. Bacağını kaybetmesine rağmen mücadelesini bırakmayan Neslican Tay'ın "Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim" sloganıyla yaptığı TED konuşmasından sonra tanınırlığı arttı. YouTube kanalı 800.000'den fazla takipçiye ulaştı. 20 Eylül 2019'da malign mezenkimal tümör sebebiyle hayatını kaybetti. Cenazesi Rize'ye defnedildi.

Hastaneden gelen vefat haberini ise doktoru şu ifadelerle açıklamıştı:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği "yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör" e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MALIGN MEZENKİMAL TÜMÖR NEDİR?

Mezenkimal tümörler, genellikle köken aldıkları başka bölgelerdeki mezenkimal tümörleri taklit etme eğilimindedirler. Ancak boyutları, hastanın yaşı ve tümörün yerleştiği yere göre semptomları değişebilmektedir. Tümörlerin klinik davranışı diğer sarkomlarda olduğu gibi çoğu zaman agresiftir.

NESLİCAN TAY FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Neslican Tay'ın hayatını konu alan Demir Kadın Neslican isimli filmin çekimlerine 14 Mart 2021'de başlandı. Demir Kadın Neslican Tay filminin 2022 Ocak ayında vizyona girmesi bekleniyor.

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