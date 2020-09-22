Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Tay'ı canlandırmak için başarılı oyuncu Neslihan Atagül'e teklif götürüldü.

Bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, 1 yıl önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mücadelesiyle herkese örnek olan Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Daha önce 3 kez yendiği kansere 4'üncü defa yakalanan Tay, geçen yıl eylül ayında hayatını kaybetmişti. Kanserle mücadelesi sembol haline gelen ve 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapılacak.

PROJEYE SICAK BAKIYOR

Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş'ın üstleneceği filmin adı "Demir Kadın Neslican" olacak. Çekimlerine Neslican Tay'ın doğum günü olan 14 Mart'ta başlanması planlanan film için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü. Tay'ı canlandırması istenen ünlü oyuncunun projeye sıcak baktığı öğrenildi. Filmde birçok ünlü isim de konuk oyuncu olarak yer alacak.

Kaynak: Hürriyet