Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü
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Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü

Sosyal medyada, bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Tay'ı canlandırmak için başarılı oyuncu Neslihan Atagül'e teklif götürüldü.

Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü
22.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:27

Bir bacağının kesilmesine neden olan kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 20 yaşındaki Neslican Tay, 1 yıl önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mücadelesiyle herkese örnek olan Neslican Tay'ın hayatı beyazperdeye taşınıyor. Daha önce 3 kez yendiği kansere 4'üncü defa yakalanan Tay, geçen yıl eylül ayında hayatını kaybetmişti. Kanserle mücadelesi sembol haline gelen ve 'Demir Kadın' lakaplı Tay'ın hayatı Ceylan Yapım, K.A Yapım ve Cns Production tarafından film yapılacak.

PROJEYE SICAK BAKIYOR

Yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş'ın üstleneceği filmin adı "Demir Kadın Neslican" olacak. Çekimlerine Neslican Tay'ın doğum günü olan 14 Mart'ta başlanması planlanan film için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü. Tay'ı canlandırması istenen ünlü oyuncunun projeye sıcak baktığı öğrenildi. Filmde birçok ünlü isim de konuk oyuncu olarak yer alacak.

Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü
Hayatı film olacak olan Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül Doğulu'ya teklif götürüldü

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (2)
..: allah rahmet eylesin imtahanı gerçekten zordu çok ayrı bir mesele ama bence çok daha ağır yüklü hayatlar vardı neden sadece nesli önde:( örnek olacak çok eşsiz savaşçılar var. tabi yinede elbeeteki nesli , için çok üzüldüm mekanı cennet olsun
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İŞADAMI: dünyada bir sürü işkence ölen canlı var her şeyi film yapıcak değilsiniz anılarla kalsın. Boş işlerle uğraşmayın
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