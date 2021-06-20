Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi
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Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Haberler | Güncel

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde görüldü.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi

İSTANBUL - Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde görüldü. 3 su samurunun yiyecek bulmak için kıyıdaki tekneye çıktığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve koruma altında bulunan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde görüntülendi. Sahildeki bir vatandaş, 3 su samurunun yiyecek bulmak için bir tekneye çıktığını gördü. Telefonuna sarılan vatandaş, o anlar kaydetti. Görüntülerde bir su samuru tekneye çıkarak yiyecek arıyor, ardından iki su samuru daha tekneye çıkıyor. Bir süre teknede duran su samurları daha sonra suya dalarak gözden kayboluyor.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları Küçükçekmece Gölü'nde böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar

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