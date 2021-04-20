Nesli tükenen hayvanlar hangileridir? Nesli tükenmekte olan hayvanlar hangileridir?

Nesli tükenen hayvanlar araştırılıyor. Hayvanların bazıları avcılık faaliyetlerinden ötürü yok olma tehlikesi, neslinin tükenmesi tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bazılarının ise nesli çoktan tükenmiş bulunmaktadır. Peki, Nesli tükenen hayvanlar hangileridir? Nesli tükenmekte olan hayvanlar hangileridir?

Hayvanlar canlılar aleminin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bitki ve insan gibi 3 canlı türünden biridir. Dünya üzerinde birçok farklı hayvan türü bulunmaktadır. Bunların bazısı yok olma tehlikesi altındadır. Dünya'da nesli tükenen hayvanlar hangileri? Dünya'da nesli tükenmekte olan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ayrıntıları ile derledik.

NESLİ TÜKENEN HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

Nesli tükenen türler, nesli tamamen yok olmuş canlı türleridir. Bazı türler doğal afetlerle, bazıları ise insanoğlunun dünyada var oluşundan çok önce yok olmuş (dinozorlar ve bir sürü hayvanlar) bazıları da insanoğlunun aşırı avlanması, nüfus artışı ve şehirleşmeyle doğal yaşam alanları tahrip olduğundan dünya üzerinden tamamen yok olmuştur.

Dinozorlar: Yüzlerce türü vardı. İnsanoğlunun dünyada bulunuşundan çok önce doğal sebeplerle yok oldular. (Bataklık veya lavlarla...)

Yüzlerce türü vardı. İnsanoğlunun dünyada bulunuşundan çok önce doğal sebeplerle yok oldular. (Bataklık veya lavlarla...) Mamut : Fil benzeri bir hayvandır.

: Fil benzeri bir hayvandır. Moa : Yeni Zelanda'da yaşamış en büyük kuş türü. İnsanlar tarafından yok edildi.

: Yeni Zelanda'da yaşamış en büyük kuş türü. İnsanlar tarafından yok edildi. Tazmanya kaplanı veya Tazmanya kurdu (Thylacinus cynocephalus): 1930'lara kadar yaşadı. Tazmanya hükûmeti ve çiftçilerin desteğiyle sürdürülen avlarla soyu tüketildi. 1936'dan bu yana türün varlığına dair hiçbir kanıt bulunmamıştır.

1930'lara kadar yaşadı. Tazmanya hükûmeti ve çiftçilerin desteğiyle sürdürülen avlarla soyu tüketildi. 1936'dan bu yana türün varlığına dair hiçbir kanıt bulunmamıştır. Hazar kaplanı: İran, Afganistan, Türkiye, Irak ve Moğolistan bölgelerinde yaşamaktaydı. En son 1970 yılında Rusya'daki türün son üyesinin ölümüyle yok oldu.

İran, Afganistan, Türkiye, Irak ve Moğolistan bölgelerinde yaşamaktaydı. En son 1970 yılında Rusya'daki türün son üyesinin ölümüyle yok oldu. Beta kobrası: Sklansky felaketinden sonra varlığına dair hiçbir kanıt bulunamamıştır.

Sklansky felaketinden sonra varlığına dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Anadolu aslanı: En son 1890 yılında vurulmuştur.

En son 1890 yılında vurulmuştur. Anadolu kaplanı: Son kaplan 1970 yılında öldürülmüştür.

Son kaplan 1970 yılında öldürülmüştür. Çizgili sırtlanlar: Bir çeşit sırtlan türüydü.

Bir çeşit sırtlan türüydü. Archelon: Soyu tükenmiş bir deniz kaplumbağasıdır.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN HAYVANLAR HANGİLERİDİR?

Nesli tehlikedeki türler, yok olma tehdidi altındaki bitki ve hayvan türleridir. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) iki yılda bir yayımlanan kırmızı listesinde yer alırlar. Bir türün kırmızı listeye alınması için Dünya üzerinde 50'den az yetişkin bireyin kalmış olması gereklidir.

Diğer bir kategori hassas türlerdir. Bunun için temel kıstas türün yetişkin popülasyonunun 1000'den az olmasıdır.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) 2006 raporu, insan kaynaklı suistimaller sonucu 784 türün dünya üzerinden tamamen yok olduğunu ve 16.119 hayvan türünün tükenmekte olduğunu göstermekte. Sadece 2006'da listeye 530 türün eklenmiş olması canlı türlerinin ne büyük bir tehdit altında olduğunu gösterir.

Tehdit altındaki bazı türler

Dünya'nın hemen her bölgesindeki bitki ve hayvan türleri arasında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya gelen ve bir kısmı ne yazık ki dünya üzerinden tamamen silinen binlerce tür bulunmaktadır. Bazıları;

Kutup ayısı (Ursus maritimus), 2006 yılında hassas türden tehlike altındaki tür kategorisine geçti. Kutup bölgesindeki buzulların erimesiyle yaşam alanı tehlike altına girmiştir. Tahminlere göre kutup bölgesindeki bu durum değişmezse önümüzdeki 45 yıl içinde türde yüzde 30'luk bir azalma olacak ve sonunda da tümüyle yok olacak.

Manta vatozu (Manta birostris), belgesellerden aşina olunan eşsiz bir canlıdır. Suda kanat çırparcasına süzülen bu deniz canlısının türü, denizlerdeki kirlenme, avlanma vs. nedenlerle tehlike altındadır.

Lemur

Gri balina

Yunus

Verreaux's sifaka lemur (Propithecus verreauxi), Madagaskar'a özgü bir türdür ve kararlı bir orman habitatında yaşayabilmektedir. Kömür üretimi ve orman kesimi ile yaşadığı bölge tehlike altına girmiştir. Aynı zamanda adanın bazı bölgelerinde avlanmaktadır.

Gri balina (Eschrichtius robustus), Kuzeybatı pasik gri balina. Halen 50 yetişkin bireyden daha az kaldığı düşünülmektedir. Bu tür tamamen yok olacak derecede avlanmıştır.Gri balina denizlerde 16,093 km ilerleyebilir.

Siyah çizgili albatros (Thalassarche melanophrys), 21 albatros türünün hepsi neslinin tükenmesi tehdidiyle karşı karşıyadır. Balıkçı ağları tür için ciddi tehdit oluşturmaktadır.

Kısa burunlu tırtak (Delphinus delphis), Akdeniz alt türüdür. Son 40 yıl içinde türün nüfusu aşırı avlanma ve yaşam alanlarının bozulması sonucu %75 düşünülmüştür

Türkiye'de

Hayvan türleri:

Akdeniz foku

Deniz kaplumbağası

Kelaynak

Bitki türleri: