Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri! Tatlı Dile Güler Yüze sözleri!
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Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri! Tatlı Dile Güler Yüze sözleri!

Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri! Tatlı Dile Güler Yüze sözleri!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Tatlı Dile Güler Yüze sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri ve Tatlı Dile Güler Yüze sözleri!

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Tatlı Dile Güler Yüze de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Tatlı Dile Güler Yüze sözleri nedir?Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri!

NEŞET ERTAŞ ŞU GARİP HALİMDEN TÜRKÜ SÖZLERİ

Tatlı dile, güler yüze

Doyulur mu, doyulur mu?

Aşkınan bakışan göze

Doyulur mu, doyulur mu?

Tatlı dile, güler yüze

Doyulur mu, doyulur mu?

Aşkınan bakışan göze

Doyulur mu, doyulur mu?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Zülüflerin dökse yüze

Yâr badeyi sunsa bize

Lebleri meyime meze

Doyulur mu, doyulur mu?

Zülüflerin dökse yüze

Yâr badeyi sunsa bize

Lebleri meyime meze

Doyulur mu, doyulur mu?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Hem bahara hemi yaza

Yârin ettikleri naza

Yâr aşkına çalan saza

Doyulur mu, doyulur mu?

Hem bahara hemi yaza

Yârin ettikleri naza

Yâr aşkına çalan saza

Doyulur mu, doyulur mu?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Garibim geldik gitmeye

Muhabbetimiz bitmeye

Yârinen sohbet etmeye

Doyulur mu, doyulur mu?

Garibim geldik gitmeye

Muhabbetimiz bitmeye

Yârinen sohbet etmeye

Doyulur mu, doyulur mu?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Ah, doyulur mu, doyulur mu?

Canana kıyılır mı?

Cananına kıyanlar

Hakk'ın kulu sayılır mı?

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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