Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri! Tatlı Dile Güler Yüze sözleri!
Büyük Usta Neşet Ertaş'ın söylediği türküler ilk günkü sıcaklığını ve samimiyetin koruyor. Neşet Ertaş'ın en çok sevilen türkülerinden Tatlı Dile Güler Yüze sözleri ile merak ediliyor. İşte Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri ve Tatlı Dile Güler Yüze sözleri!
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş'ın seslendirdiği türküler günümüzde dinlenmeye devam ediyor ve büyük beğeni topluyor. En beğenile türkülerden Tatlı Dile Güler Yüze de hem ezgisi hem de sözleri ile ilgi odağı odu. Peki, Tatlı Dile Güler Yüze sözleri nedir?Neşet Ertaş Tatlı Dile Güler Yüze türkü sözleri!
NEŞET ERTAŞ ŞU GARİP HALİMDEN TÜRKÜ SÖZLERİ
Tatlı dile, güler yüze
Doyulur mu, doyulur mu?
Aşkınan bakışan göze
Doyulur mu, doyulur mu?
Tatlı dile, güler yüze
Doyulur mu, doyulur mu?
Aşkınan bakışan göze
Doyulur mu, doyulur mu?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Zülüflerin dökse yüze
Yâr badeyi sunsa bize
Lebleri meyime meze
Doyulur mu, doyulur mu?
Zülüflerin dökse yüze
Yâr badeyi sunsa bize
Lebleri meyime meze
Doyulur mu, doyulur mu?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Hem bahara hemi yaza
Yârin ettikleri naza
Yâr aşkına çalan saza
Doyulur mu, doyulur mu?
Hem bahara hemi yaza
Yârin ettikleri naza
Yâr aşkına çalan saza
Doyulur mu, doyulur mu?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Garibim geldik gitmeye
Muhabbetimiz bitmeye
Yârinen sohbet etmeye
Doyulur mu, doyulur mu?
Garibim geldik gitmeye
Muhabbetimiz bitmeye
Yârinen sohbet etmeye
Doyulur mu, doyulur mu?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?
Ah, doyulur mu, doyulur mu?
Canana kıyılır mı?
Cananına kıyanlar
Hakk'ın kulu sayılır mı?