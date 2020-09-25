Neşet Ertaş, ölümünün 8'inci yıl dönümünde anıldı

'BOZKIRIN tezenesi' olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 8'inci yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

'BOZKIRIN tezenesi' olarak bilinen ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 8'inci yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın Bağbaşı Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma törenine, Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Ertaş'ın mezarına çiçek bırakılarak, dua edildi. Burada bir konuşma yapan Vali Akın, "Neşet Ertaş, şair ve ozan olarak yetişmiş, milletimizin gönlünde yer bulmuştur. Son dönemde yetişen Abdal geleneği temsilcilerinden bir tanesi de Neşet Ertaş'tır. Neşet Ertaş, mütevazı kişiliğiyle hayatıyla insan sevgisiyle örnek yaşamıyla her zaman insanlarımızın gönlünde taht kurmuştur. O yüreğinde hissetmediği yaşamadığı hiçbir duyguyu kaleme almamış sazıyla söylememiş, diliyle dillendirmemiştir" dedi.

AK Partili Kendirli, "Neşet Ertaş Kırşehir'imizin en önemli değerlerinden biriydi. Neşet Ertaş, halk müziği ve ağıtlarıyla çok büyük bir ozanımızdı. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdurrahman DULKADİR